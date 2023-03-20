Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Göbel Termal Tesislerinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun desteğiyle başlatılan "Doğada Hayatta Kalma" projesine katılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve öğretmenlere eğitim verildi.

Proje Koordinatörü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, " Orman Okulu Eğitiminde Arazi Tanıma ve Doğada Hayatta Kalma" projesi, yani Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklendi.

Türkiye’nin farklı illerinden katılan ve deprem bölgesinde görev almış olan UMKE Personeli, Tarım Orman Bakanlığı personeli ve öğretmenlerimiz var. Biz katılımcılarımız ile direk doğada olmak üzere teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Projemiz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi tarafından yürütülüyor. Ayrıca Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Belediye Başkanlığı ve Osmaneli Belediye başkanlığı projemizi destekleyerek işbirliği halindeyiz" diyerek projenin Tavşanlı ayağının 7 günlük eğitimler sonunda bugün sona erdiğini belirtti.

Projeye katılanlara kamp, kampçılık, ilk yardım, ateş yakma, barınak yapma ve su bulma gibi konularda eğitimler verildi.