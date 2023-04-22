DÜZCE(İHA) – Düzce’den, Gaziantep Nurdağı’na giden UMKE ve 112 gönüllüleri deprem bölgesinde bayramda çocukların yüzlerini güldürdüler.

Düzce’den deprem bölgesine görevlendirilen UMKE ve 112 ekipleri, Ramazan Bayramında Gaziantep Nurdağı’nda ki depremzede çocuklar için düzenlenen organizasyonda, çocuklarla bayramlaştık. Bayram harçlığı verdiler, oyunlar oynadılar, çocukların yüzlerini güldürdüler. Sağlık ekipleri çocuklarla birlikte adeta çocuk oldular. Bir an olsun minik yüreklerin yaşadığı tramvayı unutturdular, hoşça vakit geçirdiler.