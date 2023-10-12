Manisa’da devam eden 5 günlük UMKE Temel Eğitim Kampına katılan 25 gönüllü sağlık personeli aldıkları temel eğitimin ardından yapılan tatbikatla aldıkları eğitimi uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı buldu.

Balıkesir, Çanakkale ile birlikte UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) 10. Bölge illeri arasında yer alan Manisa, 162 İl UMKE personeli 3 UMKE Vaka Aracı ve 1 Acil Müdahale Aracı ile hizmet veriyor. 2023 yılı UMKE faaliyet planı dahilinde 10. Bölge UMKE Temel Eğitimi 9- 13 Ekim 2023 tarihleri arasında Manisa’da gerçekleştiriliyor. Afetlere karşı hazırlıklı olmak için UMKE gönüllü personel sayısını sürekli artırmaya devam eden eğitimlere 25 sağlık çalışanı eğitim alarak UMKE gönüllüsü olacak. Eğitime katılan 25 sağlık çalışanından 18’inin Manisa’dan olduğu ve böylece Manisa’daki UMKE gönüllüsü sağlık çalışanının sayısının 180’e yükseleceği öğrenildi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Yuntdağı Bölgesindeki Ortaköy’de 5 günlük eğitim süresince personele, UMKE Temel Eğitim müfredatında yer alan tüm dersler teorik, pratik ve tatbikat ile katılımcılara veriliyor. UMKE Temel Eğitimi’nde AFET Yönetimi, Haberleşme Teknikleri, Olay Yeri Yönetimi, Triyaj, Temel Yaşam Desteği, Temel KBRN, Havayolu açıklığı ve Ventilasyonunun Sağlanması, Damar yolu ve Kanama Kontrolü, Temel Kampçılık, Crush Sendorumu, Arama Kurtarma Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları, Afet Epidemiyolojisi ve Halk Sağlığı Hizmetleri, Afetzede Psikolojisi ve Toplumsal Evreler, Stres Altında Çalışma ve Çatışma Yönetimi, Çevresel Aciller, Travma Hastalarında Acil Olgu Yönetimi, Sistem Travmaları, Enkaz Altındaki Hastaya Yaklaşım, Hasta ve Yaralı Taşıma Teknikleri ve Alternatif Ateller gibi konular işleniyor.

Öğrendiklerini tatbikatta pekiştirdiler

Eğitimlerin teorik ve pratik kısmında öğrenilen veya pekiştirilen konular eğitim sonundaki tatbikatla canlandırıldı. Gerçeğini aratmayan bir deprem bölgesi oluşturulan tatbikatta UMKE’nin yeni gönüllüleri adeta zamanla yarışarak öğrendiklerini uygulamalı olarak sahada gerçekleştirme şansı buldu. Enkazdan kurtarma, göğüs travması, trafik kazası, yüksekten düşme, göçük kurtarma olmak üzere 5 ayrı noktada kurulan istasyonlarda tatbikat gerçekleştirildi.

"Afet durumlarına hazırlıklı olmalıyız"

Eğitimin tatbikat bölümüne katılarak UMKE hakkında bilgiler veren Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, "Verilen eğitim hakkında açıklamada bulunan Manisa İl Sağlık Müdürü Manisa’da 3 ilin katılımıyla UMKE Temel Eğitim Kampındayız. 25 yeni gönüllü arkadaşımızla birlikte 5 gün süren eğitimdeyiz. Bu eğitim temel eğitimle birlikte tatbikat kısmını da kapsıyor ve bu eğitimi almayan sağlık çalışanları UMKE gönüllüsü olamıyor. Bu eğitimi almak şart. Biz 3 il Manisa, Çanakkale ve Balıkesir’de bu eğitimleri periyodik olarak düzenliyoruz ve UMKE gönüllü ordumuzun sürekli olarak sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Afet durumlarını rutin hayatta, gündelik hayatı konuşurken can sıkıcı olabiliyor ama afet durumlarına karşı hazırlık olmak gerektiğimi hepimiz çok iyi biliyoruz yaşadığımız olaylardan, deprem felaketlerinden dolayı. Bu hazırlığı yapabilmek adına, bu eğitim kamplarının, UMKE gönüllüsü yeni arkadaşlarımızın aramıza katılması ve bu kamplarda yetiştirilmesi gerçekten çok önemli. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı gönüllü bir devlet kuruluşu şeklinde bir yapısı var UMKE’nin. Sağlık çalışanlarından oluşan bir gönüllü ordusu ile biz bu işlerde yer alıyoruz. Kahramanmaraş depreminde 366 görevlendirme, dönem dönem 35 ambulansa çıkan gerek 112 ekipleri gerekse UMKE timlerimizle deprem bölgesinde uzun bir süre görev yaptık. Yakın zamanda Libya sel felaketine 112 personeliyle birlikte 6 personelimiz, 2 tane 4X4 olan 112 ambulansıyla birlikte gemi ile olayın hemen akabinde oraya ulaştık ve gerekli yardımları, acil sağlık hizmetlerini önceleyerek hizmet vermeye çalıştık. Bundan sonra da UMKE gönüllülerinin sayısını artırmak. Allah yaşatmasın afet olmasın diyoruz ama her türlü afetin de bilincinde olmamız gerekiyor" dedi.