Zonguldak’ta UMKE ekipleri zorlu şartlara rağmen 90 yaşındaki hastaya ulaşarak müdahale etti.

Zonguldak’ın Beycuma ilçesine bağlı Ayvatlar Köyü’nde solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvuran 90 yaşındaki hastaya, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamadı. Karayolları ve 112 ekiplerinin olumsuz hava şartları nedeniyle ilerleyememesi üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) devreye girdi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya rağmen harekete geçen UMKE ekibi, yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi yürüyerek hastaya ulaştı. Zorlu arazi koşullarına rağmen büyük bir özveriyle hareket eden ekip, rampada özel kombinasyon sedye kullanarak hastayı güvenli bir şekilde taşıdı ve 112 sağlık ekiplerine teslim ederek hastanın Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevki sağlandı.

UMKE ekipleri, her türlü doğal afet ve olumsuz hava şartlarda hastalara ulaşmak için 7/24 görev başında olduklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın sağlığı için her koşulda fedakârca çalışmaya devam edeceğiz" mesajını verdi. Yaşlı hastanın sağlık ekipleri tarafından kurtarılması, köy halkı ve hasta yakınları tarafından büyük bir takdirle karşılandı.