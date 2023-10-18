Özel Ümit Hastanesi gebelik eğitimleri devam ediyor. Taşbaşı Kırmızı Salon’da gerçekleştirilen eğitimde; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Kuğu anne ve baba adaylarını bilgilendirdi.

Anne ve babaların yoğun katılım gösterdiği eğitimlerde doğum süreci ve doğum sonrası bebek bakımında anne sütünün önemi anlatıldı. Gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklar, acil olarak doktora başvurulması gereken durumlar, doğuma yardımcı nefes ve ıkınma egzersizleri, doğumhanede neler yaşandığı konularında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, anne adaylarının sorularını yanıtladı. Doğumun; nişan, su gelmesi, düzenli kasılmalarla başladığını aktaran Op. Dr. Işıklar, doğuma gelirken anne adaylarının çantasında şunların bulunmasını önerdi: “Gecelik-pijama-sabahlık, pamuklu-yün çorap, atlet-külot, sutyen, hijyenik ped, havlu, sabun, diş fırçası, bardak, çatal vs. eve giderken giyilecek giysi, alçak topuklu terlik, tarak, saç tokası vs.”

Nefes ve ıkınma egzersizlerinin doğum sürecini kolaylaştırdığını ifade eden Işıklar, “Doktorunuzun gözetiminde hamileliğiniz süresince gebelik pilatesi yapabilirsiniz. Gebelikte hareketliliği sürmesi hem sağlıklı bir hamilelik hem de doğumun kolay olması bakımından yararlıdır.” dedi.

Anne sütünün önemi

Anne sütünün önemine ilişkin bilgiler paylaşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Kuğu, emzirmenin doğumdan hemen sonra olmasının çok kıymetli olduğunu söyledi. Doğumdan sonraki ilk 2 saatin emzirmede “altın saat” olarak tanımlandığını belirten Kuğu, “Her annenin çocuğunu besleyecek sütü vardır, emzirmeyi kolaylaştıracak pek çok yöntem vardır. Anne-bebeğe özel emzirme pozisyonunu bulmak önemlidir.” ifadelerini kullandı. Emzirmede sorun yaşansa bile sağılan sütün kesinlikle biberonla verilmemesi gerektiğini ifade eden Dr. Kuğu, “Biberon en büyük meme reddi nedenidir, her annenin memesi farklı iken meme uyumlu biberon nasıl olabilir?” diye sordu.

Emzirirken bunları sakın yapmayın

Bebek memeyi emdikçe tükürük salgılarından, bebeğin ihtiyacına göre vücudun süt üretimi yaptığını aktaran Dr. Kuğu, “Oysaki devam mamalarının içeriği sabittir, dolayısıyla anne sütü ile kıyaslanamaz. Anne sütü yaşayan bir biyolojik ajandır.” diye konuştu. Emzirirken artan sütün, tarih ve saat yazılarak oda ısısında 3 saat, buzdolabında 3 gün dondurucuda ise 3 ay saklanabileceğini dile getirdi. Dr. Özel Kuğu, emzirme sürecinde annelerin dikkat etmesi gerekenleri ise şöyle anlattı: “Emzirirken saç boyatmayın, lazer epilasyon yapmayın, parfüm kullanmayın, botoks, kirpik lifting gibi güzellik uygulamaları yapmayın.” şeklinde konuştu.