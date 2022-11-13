Mersin Büyükşehir Belediyesince, hüznün şairi Ümit Yaşar Oğuzcan’ın 38. ölüm yıl dönümünde ‘anma etkinliği’ düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, hüznün şairi Ümit Yaşar Oğuzcan’ın 38. ölüm yıl dönümünde ‘anma etkinliği’ düzenlendi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesinin ’Sosyal Faaliyet Kulüpleri Projesi’ çerçevesinde çalışma yürüten Şiir Kulübü öncülüğünde düzenlenen, şairin unutulmaz şiirleriyle anıldığı programda, Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirlerinden bestelenen eserleri de Büyükşehir Belediyesi sanatçıları seslendirdi.

Hüznün şairinin şiirleri katılımcıları da hüzünlendirdi

Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, belediye personeli ve vatandaşlar, birçok şair, yazar ve yorumcu ile merhum şairin akrabalarından Mehmet Oğuzcan ve Hizmet Oğuzcan katıldı. Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Şiir Kulübü Başkanı Sonay Arıdıcı ile Şiir Kulübü Sorumlusu İbrahim Can sunum yaptı.

Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirlerini şair ve yazarlardan Ali Yedigöz, Erdal Dalgıç, Mehmet Ensari Özaras, eğitimci ve yazar Nehide Tuna, yazar ve yorumcu Melike Sibel, ses sanatçısı ve yorumcu Sultan Koç, ses sanatçısı ve yorumcu Özlem Toçsoysal, eğitimci ve yorumcu Füsun Topkara seslendirdi. Eğitimci ve yorumcu Sait Mercan ise merhum şairi sahnede canlandırdı.