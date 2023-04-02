Bandırmaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, Çaykur Rizespor maçının ardından, “Bugün alınan 1 puan bize öz güven kazandırdı” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Bandırmaspor, Çaykur Rizespor’la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Bandırmaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, “İki haftadır kötü mağlubiyetler aldık. İki haftadır da eksik kadroyla oynadık. Samsunspor maçında 2 kırmızı, ondan sonra oynadığımız maçta da 1 kırmızı kart görünce farklı maçları, farklı kaybettik. Bu bizde biraz sıkıntıya neden olmuştu. Öz güven eksikliğine sebep olmuştu ama bu maç bizim tekrardan toparlanmamızı sağladı. İnanılmaz mücadele ettik. İnanılmaz istekli ve arzulu oynadık. Oyuncularımızı kutluyorum. Oyun olarak da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Öz güvenimizi de kazanınca farklı şeyler yapacağımıza inanıyorum. İlerleyen süreçte hedefimiz play-off’u kovalamak. Haftaya Altay maçını kazanırsak ligin üst sıralarına gideriz. Ligin sonunda play-off’a kalan taraf olmak istiyoruz. Bugün alınan 1 puan bize öz güven kazandırdı. Bundan sonraki süreçte de kazanarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.