Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, ÖSYM Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, 2006 yılından bu yana değişik şifreleme sistemleriyle FETÖ ve bazı cemaatlerin gençlerin geleceğini kararttığını belirterek, şifreli yolsuzluğu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, ÖSYM Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

İddialar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından DDK'ye inceleme talimatı verilmesinin olumlu bir adım olduğunu ancak meselenin sadece bu olmadığını ifade eden Genel Başkan Özdağ, bunun 2006 senesinden bu yana değişik şifreleme sistemleriyle FETÖ ve bazı cemaat ve tarikatların, yolsuzluk yaparak gençlerin ve yurttaşların geleceğini karartmaları ile ilgili bir çalışma olduğunu öne sürdü.

"Zafer Partili uzman arkadaşlarımızın bu sınav ve bundan önce yapılan sınavla ilgili tespit etmiş oldukları şifreli yolsuzluğu önümüzdeki günlerde Türk kamuoyuyla paylaşacağız" diyen Özdağ, "2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından başlatılan soruşturmanın sadece 16 soruyla sınırlı kalmamalı bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemi araştırtılmalı" dedi.

"Kasaplar Odası'nda kasapların büyük ve küçükbaş hayvanların kesimi ile ilgili organize olduğundan ÖSYM’yi de Kasaplar Odası'na bağlayalım" diyen Özdağ, "Çünkü ÖSYM’de Türk gençliğinin geleceğini katlediyor. Yeter artık bir değil iki değil, yıllardan beri böyle devam ediyor. KPSS sorularını yayınlayan yayınevi sahibi, ÖSYM'den pek çok ihale almış! ’Hiç kimsenin hiçbir şeye inancının kalmadığı ve bundan dolayı gençlerin Türkiye’yle ilgili heyecan ve umutlarını yitirdiği bir döneme girdik. Devletin yaptığı sınavda yolsuzluk olur mu? Ama oluyor. Bu fark edildi. Devlet mi fark etti? Sınava girenler fark ettiler. Sonra öğreniyoruz ki sınav sorularını hazırlayan dershanenin sahibi ÖSYM’den ayrıca başka ihaleler almış. Ne kadar büyük bir tesadüf. Hem gençlerimizin hayatını karartıyorlar hem de zenginleşiyorlar. Özetle bu yaşanan rezalete karşı herkesin ayağa kalkıp, yeter artık demesinin zamanı geldi" diye konuştu.