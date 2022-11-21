Ümit Milli Takımı, özel maçta karşılaştığı Polonya’ya 3-2 mağlup oldu.

Ümit Milli Takımı, özel maçta karşılaştığı Polonya’ya 3-2 mağlup oldu.

Ümit Milli Takımı, Hırvatistan’da Pula şehrinde Medulin bölgesinde Polonya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar müsabakaya, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Saatçı, Emin Bayram, Ravil Tagir, Ali Barak, Efecan Mızrakçı, Cem Türkmen, Berkay Vardar, Aral Şimşir, Kenan Yıldız, Enis Destan 11’i ile başladı. Mücadelede millilerin gollerini 62. dakikada Metehan Baltacı ve 69. dakikada Emin Bayram atarken, Polonya’nın gollerini 7. dakikada Filip Szymczak, 45+2. dakikada Bartek Kludka ve 56. dakikada Kajetan Szmyt kaydetti. Milli Takımda Enis Destan 28. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Polonya maçının ardından değerlendirmede bulunan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, "Öncelikle oyuncularımın göstermiş olduğu üst düzey mücadeleden dolayı memnunum. İkinci yarı ortaya koyulan oyun ve mücadele üst seviyedeydi. 28. dakikada 10 kişi kalmamıza rağmen oyundan kopmadık. İkinci yarı yaptığımız değişiklikler neticesinde goller bulduk. Burada bir parantez de hakem yönetimine açmak gerekiyor. Bu seviye bir müsabakanın çok altında bir yönetim gösterdi. Bu tür maçlar bize her konuda hazırlık için bir fırsat oluyor. Hem rakibi hem de hakemi aşmanın gerekliliğini ortaya koyuyor" dedi.