Ümit Milli Takım, Hırvatistan’da Polonya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Ümit Milli Takım, Hırvatistan’da Polonya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Ümit Milli Takım, pazartesi günü Polonya ile Hırvatistan’da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Pula şehri Medulin bölgesinde öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Avusturya maçında ilk 11 başlayan oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından daraltılmış alanda savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirildi. Ümit milliler, Polonya maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.