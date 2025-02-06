Ümit Milli Futbol Takımı’nın, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme gruplarında mücadele edeceği rakipleri belli oldu. Milliler, H Grubu’nda Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile eşleşti.

Ümit Milli Futbol Takımı’nın, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme gruplarında mücadele edeceği rakipleri belli oldu. Arnavutluk ve Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada H Grubu’nda yer alan milliler, Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile eşleşti.

Turnuvada 6 grupta 6’şar, üç grupta ise 5’er takım mücadele edecek. Grup birincisi 9 takım ve en iyi ikinci takımın doğrudan katılacağı turnuvaya, diğer 8 ikinci takım Kasım 2026’da yapılacak play-off maçları ile finallere katılma hakkı için yarışacak.

Eleme maçları 2025 Mart ayında başlayacak ve Ekim 2026’ya kadar sürecek.