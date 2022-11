GMG Kastamonuspor’da Teknik Direktör Metin Akpunar ile yolların ayrılmasının ardından göreve Galatasaray’ın eski futbolcusu olan Ümit Karan getirildi. Kastamonu’ya gelerek takımın başında ilk antrenmanına çıkan Karan, "Çok çalışmamız lazım. Takım çok geç toplandı, oyuncular çok geç katıldı kadroya. Bunları geride bırakıp önümüze bakmamız lazım. Geriye dönüp baktığınızda bir şey kazanamıyorsunuz" dedi.

GMG Kastamonuspor, Teknik Direktör Metin Akpunar ile yolların ayrılmasının ardından bu göreve Galatasaray’ın eski futbolcusu olan ve son olarak TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 24 Erzincanspor’u çalıştıran Ümit Karan’ı getirdi. Teknik direktörlük konusunda anlaşmaya varılmasının ardından Ümit Karan, GMG Kastamonuspor’un başında ilk antrenmanına çıktı. İsmail Dikmenli Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ağırlıklı olarak kondisyon çalıştı.

"Önümüze bakmamız lazım"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Ümit Karan, “Kastamonu’da olmaktan çok mutluyum. Daha önce de geldim. Eşim Kastamonulu. Kastamonu kötü bir süreç yaşadı. Şehir olarak, bölgesel olarak kötü günler gördü. Bugünlerden ayağa kalkmaya çalışıyor. Ağır bir afet geçirdi şehir olarak ayağa kalkmaya çalışıyor. Futbol takımı ayağa kalkmaya çalışıyor. Yere düşmeden ayağa kalkmayı öğrenemezsin. Bundan sonra daha da dibe vuramayacağımıza göre hep beraber bir şekilde bu şehri en iyi şekilde en yukarılara taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Umarım bizim için hayırlı olur. Biz inanarak geldik. Kolay bir görev bizi beklemiyor. Önemli maçlarımız var. Toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız gerekiyor. Devre arasında iyi transferler yapmamız gerekiyor. 5-6 nokta transfer yapmamız gerekiyor ki üstlere doğru tırmanmamız gereken bir süreç bizi bekliyor. Ama bu süreç kolay olmayacak. Çok çalışmamız lazım. Takım çok geç toplandı, oyuncular çok geç katıldı kadroya. Bunları geride bırakıp önümüze bakmamız lazım. Geriye dönüp baktığınızda bir şey kazanamıyorsunuz. Futbolda hiç bir zaman dün yok bugün var yarın var. İnşallah bizlerde oyuncularımıza bunları anlatacağız. Daha önce Süper Lig’de bile oynayan oyuncularımız var bu kadroda. Toplanmak lazım, çalışmak lazım, disiplinli olmak lazım ve coşkulu olmak lazım. İkili mücadele girerken bile oyuncu keyif alması lazım ki bizlerde kenardaki teknik heyet ya da seyirci olarak izlerken oyuncumuzdan zevk alalım. Futbolda her türlü sonuç var ama kazanmaktan daha güzel bir şey yok. Allah futbolculara yetenek vermiş inşallah bu yeteneklerini en iyi şekilde bu sahalarda temsil ederler” dedi.

"Oyunculara inancımız tam"

Takımın başarılı olabileceğine inandığını söyleyen Karan, “Bizim oyunculara ne verebileceğimiz önemli. Her şey inanmakla başlıyor. Bizim de oyunculara inancımız tam. Sadece sahada değil bir kere kafamızda rahat olmamız gerekiyor. İnanmak lazım, her şey inanmak ile başlıyor. Bizim oyuncularımıza inancımız tam. İskenderun maçında iki tane oyuncumuz sakatlandı. Üzüldük, futbolda bunlar oluyor. Kadro zenginliğimiz yok ama mutlaka alt yapıdan takviye oyuncu arayışına gireceğiz. İlk antrenmana çıkıyorum. Allah utandırmasın. Oyuncu yetiştirmeden, şehre oyuncu bırakmadan üst liglere oyuncu satmadan bir kulüp her zaman zor ayakta durur. Umarım Kastamonuspor’un da alt yapısında yetenekli oyuncular hem bu sezon bize alternatif olabilecek hem de formayı kapacak oyuncular işin içine girer” ifadelerini kullandı.

İlk kez takımın başında antrenmana çıktığını belirten Ümit Karam, “İskenderun maçında takımın başında değildik. Maalesef bizler sadece maçı izlemeye girebildik. Bugün resmi imzayı attık. Allah utandırmasın. Hepimize, Kastamonu’ya herkese hayırlı olur. Biz burada iyi işler becerebileceğimi düşünüyorum. Aslında her şey müsait. Kastamonu bana göre üst liglere layık bir takım. Ama yavaş yavaş çıkmak lazım. Zor bir süreç yaşadı. Hatta biz başka kulüplerde ‘Kastamonu lige katılacak mı?’ diye konuşuyorduk. Ama tebrik etmek lazım bu kadar kısa sürede ancak bu kadar olur. Başkan çok çalışıyor. Bir tek kulüp yöneticileri ve başkanla olmuyor. Şehir olarak, iş adamları olarak, belediye başkanlarından destek almak lazım. Yoksa hiç kimse tek başına başarılı olamaz” şeklinde konuştu.