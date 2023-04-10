Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED) Malatya İl Başkanlığına Şener Eroğlu atandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED) Malatya İl Başkanlığı’na Şener Eroğlu atandı. Uyuşturucu ile mücadelenin büyük bir kararlılıkla devam ettiğini dile getiren yeni başkan Şener Eroğlu, uyuşturucu ile mücadelenin bir insanlık görevi olduğunu belirterek, “Son yıllarda uyuşturucu ile mücadele konusunda hükümetimizin ve İçişleri Bakanlığının yürüttüğü politikalar taktire şayandır. Bunu da polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen değişik türevlerdeki uyuşturucuların miktarından kamuoyu ve bu alanda Türkiye’nin en büyük uyuşturucu ile mücadeledeki federasyonlarından, STK’larından birisi olarak yakından bilmekteyiz” dedi.

Yeni görevlerinde Malatya için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade eden Eroğlu, “Bize görevi layık gören Genel Teşkilatlarımızdan sorumlusu Murat Koç, Doğu Anadolu Bölgesi Başkanı Teşkilat Başkan Yardımcısı Şahin Yılan ve değerli üyelerimize, hayırlı olsun mesajından dolayı teşekkür ediyorum. Malatya’mız için çalışacağız ve yapılan güzel işleri kamuoyuna paylaşacağız” şeklinde konuştu.