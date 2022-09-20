Kütahya Belediyesi Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi, (UMER) gençler için mücadele etmeye devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi, (UMER) gençler için mücadele etmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz dönem ortaokullarda başlatmış olduğu ‘Madde Bağımlılığı ve Bağımlılık’ eğitimlerine başta Ağaçköy, Andız, Bölücek, Börekçiler, Paşamsultan, Perli ve Osmangazi mahalleleri olmak üzere bilinçlendirme çalışmalarına devam ederek, çocuklarımızın ilk eğitimlerini aldıkları, ilk rol model ve öğretmenleri olan anne ve babalara ‘Aile ve Madde Bağımlılığı’ eğitimi ile uyuşturucu bağımlılığına karşı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Eğitim amacımız, çocuklarımızın bilinçli ve duyarlı bir aile ortamında yetişmesi, sağlıklı, bilinçli ve bağımsız bireylerden oluşan toplum oluşturmaktır" denildi.