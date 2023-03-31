ULUTEK Teknopark ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan görüşmede, Gemlik’te girişimcilik merkezi kurulması noktasında yapılacak iş birlikleri ele alındı.

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (Gemlik TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu, Meclis Başkanı Mehmet Anar, Ar-Ge Çalışma Grubu Başkanı Fatih Becerikli ve Genel Sekreter Emre Gemicioğlu’nu ağırladı. Gemlik’te kurulması planlanan Girişimcilik Merkezi ile ilgili görüştü. Karagöz, Gemlik TSO’nun kurmayı düşündüğü girişimcilik merkezi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

"Her türlü iş birliğine hazırız"

ULUTEK Teknopark olarak yüzde 100 dolulukla faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Genel Müdür Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Yeni yatırım kararları alındı ancak bunları kademeli olarak hayata geçireceğiz. Bu süreçte de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan alınacak izinler ile girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu yer sorunumuzu çözebiliriz. Bu konuda görüşme yaptığımız kurumlar var, Gemlik TSO da çözüm ortaklarımızdan birisi olabilir. ULUTEK Teknopark olarak bölgemize ve ülkemize hizmet etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun gibi her türlü iş birliği ve desteğe hazırız.” diye konuştu.

"Ekosisteme hizmet edecek"

İlçede girişimcilik merkezi kurmaya odaklandıklarını kaydeden Gemlik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu da “Bölgemizdeki kalkınma çalışmalarına katkı sunmak, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak amacıyla girişimcilik merkezi projemizi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bu konuda ULUTEK Teknopark’ın işleyişi hakkında fikir sahibi olmak, buradaki çalışmaları yerinde incelemek için ziyaret etmek istedik. Gördüğümüz tablo karşısında çok etkilendik. ULUTEK Teknopark’ı örnek alarak Gemlik’te daha küçük çaplı ama katma değer üretecek bir merkez kurmak hayalindeyiz. Bu konuda desteklerini belirten Sayın İrfan Karagöz’e çok teşekkür ederiz.” dedi. Heyet; ULUTEK Teknopark Kuluçka Merkezi, TİM-TEB Girişim Evi, ULUTEK Hızlı Prototipleme Merkezi ve Türk Ticaret Net’i ziyaret etti.