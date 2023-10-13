ULUTEK Teknopark firmalarından bir tanesi geliştirdiği proje ile tarımda israfı engellerken verimi artırıyor.

ULUTEK Teknopark, birçok yenilikçi firmaya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İklim krizinin etkilerini göz önünde bulundurarak, tarımın sürdürülebilirliği ve verimliliği üzerine odaklanan firma tarafından geliştirilen proje ile tarımda israf engellenirken verim artırılıyor.

Firma Kurucusu Mehmet Akif Kaya, “Firmamızın temellerini attığım 2020 öncesinde, ülkemizde ve yurtdışında iş dünyasını geliştirmeye yönelik birçok proje geliştirdim. Bu projelerde sosyal etki ilk hedef değildi. Önümüzde tüm dünyayı etkileyecek iklim krizi gibi büyük bir tehdit mevcut. Bu konuda ne yapabiliriz? Dünyayı nasıl daha yaşanılır bir yer haline getirebiliriz? Bu soruların odağında çalışmalar yaptık ve projemizi geliştirdik. Proje, yollarda gördüğüm peyzaj sulama çalışmaları sebebiyle ortaya çıktı. Sulamada, peyzaj alanları yerine asfaltlar sulanıyor ve su israf oluyordu. Bu israfın tarım alanlarında hangi boyutlarda olduğunu öğrendiğimde bu durum beni oldukça etkiledi. “Keşke toprağın dili olsa da konuşsa” diye düşündüm. Projemizin mantığı aslında bu düşünceye dayanıyor.” dedi.

Tarıma yapay zeka dokunuşu

Tarımın sürdürülebilirliği ve verimliliğini artırmak için çalışmalarının devam ettiğini de belirten Kaya, “Toprağın nemini, sıcaklığını ve tuzluluğunu ölçen sensörler ve yapay zeka destekli bir yazılım geliştirdik. Çiftçilerimize toprak verilerini anında sunuyor; sulama takvimleri, ekim-hasat dönemleri ve gübre kullanımını optimize etmeleriyle ilgili destek oluyoruz. Kullanıcı dostu bir ara yüz tercih ettik. Yapay zekâ asistanı sayesinde kullanımı son derece kolay. Çiftçilerimiz kolaylıkla sistemimizi kullanabilir.” ifadelerini kullandı. Kaya, ULUTEK Teknopark’ta yer almalarından dolayı inovasyon ve iş birliği fırsatlarına erişimlerinin daha kolay olduğunu, teknopark ekosisteminin firmaların gelişimini teşvik ettiğini ve kalifiye eleman kaynağına erişim konusunda büyük avantaj sağladığını da sözlerine ekledi.