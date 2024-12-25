Yenilikçi ürünleriyle 30’dan fazla ülkeye ihracat yaparak küresel ölçekte başarı yakalayan EMAYER, ULUTEK’te sürdürdüğü çevre dostu faaliyetleriyle öne çıkıyor.

Bursa’nın inovasyon üssü ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren EMAYER İleri Teknoloji firması, çevre dostu teknolojiler geliştirme hedefiyle çıktığı yolda, yapay zeka destekli robotik atık ayrıştırma sistemi ile uluslararası arenada fark oluşturuyor hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

"Sektöre yön veren çözümler üretmeyi hedefliyoruz"

EMAYER’in projelerinden biri olanyapay zeka teknolojisiyle çalışan robotik atık ayrıştırma sistemi, geri dönüşüm tesislerinde farklı türdeki atıkları otomatik olarak ayrıştırarak süreçleri hızlandırıyor ve insan hatasını en aza indiriyor.Loopbot markası altında geliştirdikleri teknoloji sayesinde, geri dönüşüm oranları artırılırken işletmelere hem zaman kazandırıyor hem de maliyet avantajı sağlıyor.

Firmanın sunduğu hizmetlere değinen EMAYER Kurucu Ortağı Emirhan Ayçiçek, “Geri dönüşüm tesislerinde atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de ekonomik verimlilik açısından büyük önem taşıyor. Loopbot markamız altında yapay zeka teknolojisi sayesinde plastik, metal, kağıt gibi atıklar yüksek doğrulukla ayrıştırılıyor. Bu yenilikçi sistemimizi tanıtmak için İstanbul Başakşehir Belediyesi ile demo kurulum anlaşması yaptık. 2024 yılı sonuna kadar demo çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz ve sistemimizi daha geniş bir pazara sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Loopbot’u bağımsız bir spin-off şirket olarak konumlandırmayı da düşünüyoruz.”dedi.

Teknopark desteğiyle küresel başarı

Teknopark bünyesindeki firmalara verdikleri desteklerin önemine değinen ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Firmalarımız Teknopark’ın sunduğu ekosistemde gerçekleştirdiği çalışmalarla, ileri teknolojiyi küresel ölçekte temsil ediyor. Yapay zeka destekli projeler, çevre dostu yaklaşımlar ve inovatif çözümleriyle sadece Bursa’ya değil, dünyaya da değer katıyorlar. Teknopark olarakbu girişimlerin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyor, EMAYER firmamıza da çalışmalarında başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.