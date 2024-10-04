Mersin Yenişehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali, 12-20 Ekim arasında gerçekleştirilecek. 9. CNR Mersin Kitap Fuarı da bu yıl festival kapsamında düzenlenecek.

Yenişehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğiyle bu yıl ilki gerçekleştirilecek Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali için geri sayım başladı. Festival, Yenişehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde sanat buluşmaları, imza günleri ve söyleşiler gibi çeşitli etkinliklerle dolu bir program sunacak. Festivalin onur konuğu, Mersinli şair ve yazar Özdemir İnce olacak. Ayrıca yazar Feridun Andaç, şair Nouri al-Jarrah, yazar Elçin Suçin, yazar Mehmet Suçin ve gazeteci-yazar Serhan Asker gibi önemli isimler de festivalde yer alacak.

Festival programı

Festival, 12 Ekim Cumartesi günü saat 10.00"da Serhan Asker’in ’Görkemli Hatıralar’ programı ile başlayacak. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Özdemir İnce ve yazar Feridun Andaç, saat 15.00’te Mersinlilerle söyleşi ve imza günü etkinliği için bir araya gelecek. Festivalin 17.00’deki oturumunda ise Suriyeli şair Nouri al-Jarrah, yazar Elçin Suçin ve yazar Mehmet Suçin, sanatseverlerle buluşarak, edebiyat ve sanat üzerine sohbetler gerçekleştirecek. Festival ve kitap fuarı, 20 Ekim’e kadar devam edecek.

"Festival, önemli bir fırsat sunacak"

Festival hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Festival, Mersin’in kültürel zenginliğini ve sanat yaşamını desteklemek için önemli bir fırsat sunacak. Bu tür etkinlikler sanatçıların ve sanatseverlerin bir araya gelmesini sağlayarak, toplumsal ve kültürel etkileşimi artırıyor. Ayrıca, halkın kültürel etkinliklere katılımını teşvik edecek ve şehirdeki sanatsal aktivitelerin görünürlüğüne de katkı verecek. Tüm hemşehrilerimizi festivalimize bekliyoruz" dedi.