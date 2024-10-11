Mersin Yenişehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğiyle 12-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali yarın başlıyor. Festival kapsamında 9. Mersin Kitap Fuarı da gerçekleştirilecek.

Festivalle ilgili Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, festivalin onur konuğu Mersinli şair ve yazar Özdemir İnce ile yazar Feridun Andaç katıldı. Başkan Özyiğit, toplantıda yaptığı konuşmada, toplumun her kesimine hitap eden sosyal, kültürel ve sanatsal projeleri en az altyapı projeleri kadar önemli bulduklarını söyledi. Mersin Kitap Fuarı’nın da festival kapsamında yapılacağını vurgulayan Özyiğit, "Bir kenti güçlü kılan sadece yolları, binaları ya da parkları değil aynı zamanda o kentte yaşayan insanların zihinsel, duygusal ve kültürel zenginlikleridir. Bizler, belediyeciliği yalnızca altyapı çalışmalarından ibaret görmüyoruz. Toplumun her kesimine hitap eden sosyal, kültürel ve sanatsal projeleri de en az fiziki projeler kadar önemli buluyoruz. İşte bu nedenle, Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali gibi etkinlikleri düzenliyor ve destekliyoruz. Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali’nin ilkini bu yıl gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır ev sahipliği yaptığımız Mersin Kitap Fuarı da festivalimiz kapsamında yapılacak" dedi.

Mersinli şair ve yazar Özdemir İnce’nin festivalin onur konuğu olduğunu vurgulayan Özdemir, "Festivalimizde ayrıca, yazar Feridun Andaç, şair Nouri al-Jarrah gibi kıymetli isimler de vatandaşlarımızla buluşacak. Ayrıca dün açtığımız ’Simgeden İmgeye’ adlı sergiyle yine Mersin’in yetiştirdiği sanatçılardan Etem Çalışkan’ın eserlerini halkımızla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Festivali her yıl daha da büyütmek en büyük arzumuz"

Bu yıl ilkini gerçekleştirecekleri festivali geleneksel hale getireceklerini belirten Özyiğit, "Her biri, farklı kültürel ve edebi zenginlikler sunan bu önemli isimleri Mersinlilerle bir araya getiriyoruz. Sanatın ve edebiyatın evrensel dili, farklı coğrafyalardan, kültürlerden insanları bir araya getiren en güçlü bağdır. Bizler de bu bağın gücüne inanıyoruz. Gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakacağımızı düşünürken, onlara aktaracağımız kültürel mirasın ne denli önemli olduğunu unutmamalıyız. Bu yüzden bu tür festivaller, sadece birer sanat etkinliği değil; aynı zamanda barış, kardeşlik ve dayanışma ruhunun en güzel yansımalarıdır. Yenişehir’in kültürel hayatına katkıda bulunmak, bu festivali bir gelenek haline getirerek her yıl daha da büyütmek en büyük arzumuz. Tüm Mersinli hemşehrilerimizi ve sanatseverleri festivalimize katılmaya, bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Birkaç yıl sonra bunu Avrupa standartlarına getirmek mümkün"

Sanatçı Özdemir İnce de Mersin’in resme, müziğe, heykele, tiyatroya, operaya, şiire ve romana ihtiyacı olduğunu söyledi. Başkan Özyiğit’in bu işle cidden ve samimiyetle ilgilendiğini dile getiren İnce, "Kendisine Türk edebiyatı adına teşekkür ediyorum. Birkaç yıl sonra bunu Avrupa standartlarına getirmek mümkün. Dünyada özellikle Avrupa’da işbirliği yapmaya hazır sanatçılar var. Önümüzdeki süreçte uluslararası sanatçıları buraya davet etmeyi planlıyorum" dedi.

Yazar Feridun Andaç ise Mersin’de böyle bir festivalin yapılmasının önemine dikkat çekerek, "Bu festival bir başlangıç. Burada eğitim merkezlerinin, kütüphanelerin, bir takım okulların yapıldığını görünce mutlu oldum. Yenişehir’i modern bir kent; bu modern kentin en temel ihtiyacı olan eğitimin, sanatın, kültürün kökleşmesini diliyorum" şeklinde konuştu.