Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu Avrupa’nın en yüksekte biten dikey koşusunda dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’nin dört bir yanından 230 atletin katıldığı Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu’nda yarışmacılar Erciyes Tekir Kapı’da finişe ulaşırken, yarışmanın ödül töreni ise yine Tekir Kapı’da gerçekleştirildi. Geleneksel olarak her yıl organize edilen etkinlik Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde düzenlendi. Türkiye başta olmak üzere Amerika, Portekiz, Belarus, Rusya, Ukrayna, Sırbistan Lübnan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan’dan toplam 230 atletin katıldığı Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu’nun ilk gününde VK etabı koşuldu. 1000 metre yükselme koşusu olan bu parkurda atletler Hisarcık Kapı’da 2 bin 400 metreden başlayıp koşarak Ottoman tesisi üst istasyonda 3 bin 400 metre irtifada finişe ulaşmak için Erciyes’in volkanik tepelerine meydan okudu. Müsabakalar sonucunda erkeklerde Navil Shaimukhametov birinci, Samet Uysal ikinci, Aykut Kırsay ise üçüncü, kadınlar da ise birinci Anastasia Nikolaeva, ikinci Rezeda Galyamova, üçüncü de Halide Kaya olmuştu. Atletler, organizasyonun ikinci gününde 64K, 45K, 25K, 12K etaplarında kıyasıya mücadele etti. Gerçekleşen 64K Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda atletler 64 kilometrelik zorlu arazide Erciyes Dağı’nın dört bir yanını 360 derece koşarak dolanırken, zorlu parkurdaki yarışta dereceye girenler belli oldu. Buna göre 12K sonuçları erkeklerde, 1’inci Aykut Kırsay, 2’nci Bektaş Erdinç Baydar, 3’üncü Vladimir Khorovinnikov, kadınlarda, 1’inci Yüsra Naz Balamut, 2’nci Şeyma Fadıloğlu, 3’üncü Olga Stepanishina, 25K sonuçları erkeklerde, 1’inci Navil Shaimukhametov, 2’nci Samet Uysal, 3’üncü Mustafa Ekseri, kadınlarda, 1’inci Beyza Güzel, 2’nci Halide Kaya, 3’üncü Gülşah Miyasaoğlu Tülek, 45K sonuçları erkeklerde, 1’inci Güngör Özege, 2’nci Mehmet Arı, 3’üncü Cenk Serttaş, kadınlarda, 1’inci Rezeda Galyamova, 2’nci Tatiana Povarnitsyna, 3’üncü Rojda Sezer, 64K sonuçları erkeklerde, 1’nci Hasan Öztürk, 2’nci Cevdet Alyılmaz, 3’üncü Umut Erdal, kadınlarda ise 1’inci Devlet Pasin Ulutan olmak üzere kadınlarda başka dereceye giren olmadı. Müsabakalar sonunda dereceye giren atletlere düzenlenen ödül töreni madalya ve kupaları Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Uluslararası Skyrunning Federasyonu temsilcisi Paulo Pires, Portal Çelik Kapı Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Söyler, Portal Çelik Kapı Dış Ticaret Müdürü Metin Çavuşoğlu ve Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdür Vekili Zafer Akşehirlioğlu tarafından takdim edildi.

Ödül töreninin ardından Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, bu yıl 7.’si düzenlenen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu’na sponsor olarak destek sağlayan Portal Çelik Kapı’ya teşekkür ederek Portal Çelik Kapı Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Söyler’e plaket takdim etti.