Niksar Belediyesi tarafından Türklerin Dünyası Enstitüsü ortaklığı ile “Uluslararası Türk Tarihi ve Niksar Sempozyumu” açılış töreni yapıldı.

Niksar Belediyesi tarafından Türklerin Dünyası Enstitüsü ortaklığı ile “Uluslararası Türk Tarihi ve Niksar Sempozyumu” açılış töreni yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Prof. Dr. Necati Demir, tarihsel süreç içerisinde Niksar, Türk tarihi ve Türk tarihinde Niksar’ın yerini anlattı.

Nizamettin Yağıbasan Bilgi Evinde düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yapan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Danişmendlilerin Başkenti Niksar’da böyle bir sempozyum yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; “Melik Ahmet Danişmend Gazi’nin fethettiği, Anadolu’da, ilk Türk devleti ilk islam hareketinin başladığı bir devletin başkentinden Niksar halkına bu güzel insanlara hizmet etmek onur ve şereftir. Çok önemli bir şehirde hizmet ediyoruz, dolayısıyla tarihe ve gençlerimize bırakacağımız mirasımız olmalı. Bu miraslardan bir tanesi de gençlerimizin önce kendini bilmesi ve kentini tanıması gerekiyor. Bunun da önemli adımlarından bir tanesi inşallah bu çalışmalar ve sempozyumlardır. İnşallah buradan çıkan sonuçla sempozyumun bir kitaba dönüşmesi neticesinde geleceğe bırakacağımız bir miras olacak ve neslimiz bu bırakılan eserleri okuyarak kentlerini ve kendilerini tanıyacaklardır” diye konuştu.

Sempozyumda konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Necati Demir, Niksar’ın coğrafi olarak çok önemli bir konumda yer aldığının altını çizerek; “Danişmendliler sayesinde ülkenin yazı dili Niksar’da oluştu diyebiliriz. Biz hem bedeni hem ruhu olan bir devletiz. Bir ucumuz Buhara, bir ucumuz Amerika ve kilit noktamız da burası” dedi.

Konferansa Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan İnce, İlçe Emniyet Müdür Vekili Rasim Gülçek, akademisyenler ve davetliler katıldı.