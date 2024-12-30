Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı ile Dünya Alpagut Federasyonu arasında yeni iş birliği anlaşması imzalandı.

Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı ile Dünya Alpagut Federasyonu arasında Vakfın genel merkezinde yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı. İmza törenine Dünya Alpagut Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Kutsan Vasif Namazov ve Yönetim Kurulu üyesi Farid Alizade katıldı. Sözleşmeyi, Vakıf Başkanı Aktotı Raimkulova ve Federasyon Birinci Başkan Yardımcısı ve Azerbaycan Milli Meclisi üyesi Könül Nurullayeva imzaladı.

Başlangıçta Türk kültürünün zengin mirasının korunması ve tanıtılması ve Alpagut milli sporunun gelişimine destek amaçlı ortak çalışmalarla ilgili görüşmeler yapıldı. Türk halklarının geleneklerinin yaşatılmasında dövüş sanatlarının önemli rolünün vurgulandığı iş birliğiyle, kültürlerarası iş birliğini güçlendirmeyi, Türk kültür mirasının korunmasını ve Alpagut sporunun uluslararası alanda tanınmasını sağlamak amaçlanıyor.

Aktotı Raimkulova: "Sadece Alpagut için değil, Türk kültür mirasının korunması için de önemli"

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, mutabakatın imzalanmasının önemini vurgulayarak, "Türk kültürünün tanıtılması ve Alpagut’u yaygınlaştırmaya yönelik ortak projeler hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu sadece Alpagut için değil, aynı zamanda Türk kültür mirasının korunması için de çok önemlidir" diye konuştu.

Azerbaycan Milli Meclisi üyesi Könül Nurullayeva ise, "Bu mutabakat, iki örgüt arasındaki karşılıklı anlayış ve iş birliğini geliştirmede atılan önemli bir adımdır. Alpagut, Türk dünyasının değerlerini yansıtan bir savaş sanatıdır, korunması ve yaygınlaşması bizim için hayati önem taşır" ifadelerini kullandı.

Dünya Alpagut Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Kutsan Vasif Namazov da anlaşmanın önemini yineleyerek, "Bu sadece Alpagut için değil, Türk kültür mirasının korunması için de şarttır" açıklamalarında bulundu.

Dünya Alpagut Federasyonu’nun (WAF) kurucusu, onursal başkanı ve yönetim kurulu üyesi Farid Alizade, Alpagut’un uluslararası sahnede tanınmasının önemini belirterek, "Bu iş birliği Alpagut’un sadece bir dövüş sanatı olarak değil, aynı zamanda kültürümüzün bir parçası olarak da kabul edilmesine yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

Bu iş birliğinin Türk kültürünün zenginliğini ve Alpagut’un değerlerini dünyaya tanıtması bekleniyor. Sözleşmenin imzalanması, iki örgüt arasındaki ortak faaliyetlerin genişletilmesi ve Türk kültürünün dünya çapında tanınmasının bir göstergesi. Taraflar gelecekte seminerler, yarışmalar, kültür festivalleri ve daha fazlası gibi bir dizi projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.