Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın kuruluşunun 10. yılı, Gürcistan Ankara Büyükelçiliği ve Düzce Gürcü Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Türk-Gürcü Kültürel İlişkiler Sempozyumu sona erdi.

İki gün süresince devam eden programın ilk gününü; Gürcistan Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Sokhumi Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zurab Khonelidze, yurt içi ve yurt dışından davetli konuklar, akademisyenler ve öğrenciler, Düzce Gürcü Kültür Derneği ile birlikte Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen Gürcü dernek başkan ve temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Türk-Gürcü kültürel ilişkileri tüm yönleriyle masaya yatırılarak önemli değerlendirmeler ve bildiriler katılımcılarla paylaşılan sempozyumun ikinci günü de oturumlarla başladı.

Sempozyumun ikinci gününde, oturum başkanlığını Doç. Dr. Shorena Lomaia ve Doç. Dr. Gül Mükerrem Öztürk’ün yaptığı programda; Doç. Dr. Eka Dadiani, Doç. Dr. Giga Kamushadze “Yusufeli İlçesi Köylerinde Yaşayan Gürcülerin Konuşmalarında Türkçe Dil Öğeleri”, Doç. Dr. Asmat Shonia “Megrelce ve Lazca Zanaat Türlerinin İsimlendirilmesi ve İcrasındaki Morfofonolojik Süreçler”, Prof. Dr. Nebi Gümüş “Osmanlı Batum’unda İlmi Hayat Üzerine Bazı tespitler”, Doç. Dr. Arda Ashuba “Dil, Kültür ve Tarihsel Açıdan Türk-Abhaz İlişkileri”, Prof. Dr. Lia Akhaladze “Yazılı Kültürler: Abhaz Araştırmacısı Khukhuti Bğajba”, Prof. Dr. Roin Malakmadze ve Dr. Öğr. Üyesi Elza Putkaradze “Ülkemi Sevmek Benim İçin Zordu; İbraim Goradze’nin Yaşamı ve Öncülüğünden Kesitler”, Dr. Öğr. Üyesi Said Muliani “Fereydunlu Gürcüler-Geçmiş ve Şimdiki Zaman”, Prof. Dr. Tasira Barbakadze “Aşk Meteforlarının Gösterge Bilimi-Gürcü Şirinin Malzemesi Üzerine”, Doç. Dr. Gül Mükerrem Öztürk “Türkçe’nin Konuşulduğu Alanlarda 19. YY. Gürcü Edebiyatı”, Murat Kasap “Kazasker Gürcü Emin Efendi’nin Hayatı ve Ailesinin Dini, İçtimai ve Kültürel Hayatımızın Gelişimine Katkıları”, Prof. Dr. Mira Khaçemizova “Edebiyat ve Adige Ulusal Kimliği”, Doç. Dr. Ahmet Şen “Ahmed B. Muhammed El- Batumi’nin Kaside-i Mimiyyesi”, Dr. Mana Abuladze “Kumaşlarla Yeniden Hayat Bulan Tarih” ve Doktora Öğrencisi Rikki Brown “Gürcistan Şarap Endüstrisinde Geleneksel Şarap Yapımını Anlamak” başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Sempozyumun kapanış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ertuğrul, oldukça başarılı bir sempozyum olduğunu söyleyerek, uzak ülkelerden ve şehirlerden Düzce Üniversitesi’ne gelip, akademik çalışmalarını paylaşmalarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.