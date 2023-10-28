Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın kuruluşunun 10. yılında, Gürcistan Ankara Büyükelçiliği ve Düzce Gürcü Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Türk-Gürcü Kültürel İlişkiler Sempozyumu başladı.

İki gün süresince devam edecek programın ilk gününe; Gürcistan Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Sokhumi Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zurab Khonelidze, yurt içi ve yurt dışından davetli konuklar, akademisyenler, basın mensupları ve öğrenciler katıldı.

Program öncesinde Gürcistan Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’i ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi. Rektörlük programı sonrasında Gürcistan Ankara Büyükelçisi George Janjgava ve Rektör Sözbir; Gürcü Kaligrafisi, Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencileri Kaligrafisi, Gürcü Milli Kıyafetleri, Gürcüce-Türkçe, Türkçe-Gürcüce Tercüme Kitapların yer aldığı sergileri ziyaret ederek sempozyuma katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Maka Salia Beşiroğlu, Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın kuruluşunun üzerinden güzellik, sevgi ve samimiyet dolu 10 yıl geçtiğini ifade ederek, sempozyumun iki ülke ve millet arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Düzce Gürcü Kültür Derneği Başkanı Aydın Kubilay, programın konuyla ilgili en nitelikli ve derinlikli sempozyumlardan biri olduğunu söyledi. Düzce Gürcü Kültür Derneği olarak paydaş olmaktan mutlu olduklarını ifade eden Kubilay, daha önce Düzce Üniversitesi’nde düzenlenen Şota Rustaveli 850. yılı sempozyumu gibi bu sempozyumun da başarılı olacağına inancını dile getirdi. Cumhuriyet’in 100. yılı olmasının ve Derneklerinin kuruluşunun da 25. yılı olmasının ayrı bir anlamı olduğunu belirterek sözlerini sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın 2013 yılında eğitim faaliyetlerine başladığını ifade ederek, bu bölümlerin ülkemizde yaşayan halkların kültürlerini ve dillerini yaşatması açısından çok değerli olduğunu vurguladı.

Yurtdışından katılan akademisyenler adına konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Avtandil Nikoleishvili, Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın çok yoğun şekilde çalıştığını, kaliteli ve başarılı sempozyumlar düzenlediğini söyleyerek, Gürcistan’dan katılan üst düzey akademisyenlerle programın uluslararası boyutunun önemine değindi.

Yurt içinden katılan akademisyenler adına konuşan Prof. Dr. Nebi Gümüş ise Türk-Gürcü ilişkileri üzerine güzel çalışmalar yapıldığını fakat kültürel ilişkiler boyutunun eksik kaldığını ifade ederek, Düzce Üniversitesi’nin bu eksikliği gidermek adına öncü rol üstlendiğine işaret etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, konuşmasında hem Cumhuriyetimizin 100. yılı, hem de Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın kuruluşunun 10. yılı olmasının sempozyuma ayrı bir anlam kattığına dikkat çekti. Gürcistan Ankara Büyükelçisi George Janjgava’nın Düzce Üniversitesi’ne ziyaretinde sempozyumun düzenlenmesinin kararlaştırıldığını dile getiren Rektör Sözbir, programın; ikili ilişkiler başta olmak üzere eğitim, ekonomik, sosyal ve ticari alanlarda da etkileşimi güçlendireceğinin altını çizdi. Sempozyumun gerçekleştirilmesinde önemli katkıları olan Gürcistan Ankara Büyükelçiliği’ne, Düzce Gürcü Kültür Derneği’ne ve Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na teşekkür etti.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Gürcistan Ankara Büyükelçisi George Janjgava, hem şahsı hem de Gürcistan Ankara Büyükelçiliği olarak Cumhuriyet’in 100. yılını en içten duygularla kutladıklarını belirtti. Ülkemize huzur, barış ve refah dileyen George Janjgava, iki ülkenin sadece kardeş değil, stratejik ortak olduğunu da vurgulayarak, Türkiye’nin huzurunun Gürcistan’ın da huzuru olduğunu sözlerine ekledi.

Gürcistan Ankara Büyükelçisi George Janjgava’nın konuşmasının sonrasında, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, George Janjgava ve davetli konuklar hediye takdimlerinde bulundu.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından programın açılış oturumuna geçildi. Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Avtandil Nikoleishvili’nin yönettiği oturumda; Sokhumi Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zurab Khonelidze “Yeni Bir Jeopolitik Barış Alanı: Güney Kafkasya”, Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ “Yüzüncü Yılında Türkiye-Gürcistan İlişkileri”, Prof. Dr. Ali Ertuğrul “Onuncu Yılında Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı" ve Murat Kasap ise “Osmanlı Arşivinde Gürcülere Dair Belgeler” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Oturum sonrasında, Sokhumi Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zurab Khonelidze Düzce Üniversitesi’nde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’e kitap hediye etti. Bu hediyeyi kabulünün anlamının, Gürcistan’a daveti kabul etmek olduğunu belirten Prof. Dr. Zurab Khonelidze, Rektör Sözbir’i Gürcistan’a davet etti.

Uluslararası Türk-Gürcü Kültürel İlişkiler Sempozyumu’nun ilk gününde, Düzce Üniversitesi’nden, yurt içi ve yurt dışından akademisyenler ve araştırmacıların katıldığı “Türk-Gürcü Dil ve Kültür İlişkileri” oturumları gerçekleştirildi. Oturumlarda Türk-Gürcü kültürel ilişkileri tüm yönleriyle masaya yatırılarak önemli değerlendirmeler ve bildiriler katılımcılarla paylaşıldı.