Erzincan’da 9-12 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan, “Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu” adlı program ile ilgili olarak sempozyum yürütücüsü Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Gül tarafından sempozyum hazırlık süreci ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Erzincan’da 9-12 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan, “Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu” adlı program ile ilgili olarak sempozyum yürütücüsü Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Gül tarafından sempozyum hazırlık süreci ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak katıldı.

Gerçekleşen toplantıda sempozyum programı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Abdulkadir Gül, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’nun Türk Dünyası’nın dil, edebiyat, tarih, sanat, enerji, diaspora, ticaret, coğrafya, sosyoloji, halbilimi, antropoloji, turizm, maarif, uluslararası ilişkiler, ekonomi, belediyecilik, ilahiyat, kamu idaresi, hukuk, ulaştırma ve haberleşme gibi birçok alanda bilimsel araştırmalara ortak bir paylaşım zemini sağlamak için düzenleneceğini belirtti.

Yapılacak bu faaliyette Türk Dünyasının dünü, bugünü ve geleceğine yönelik önermelerin ortaya konulmasının hedeflendiğine dikkat çeken Gül, “Sempozyumun başlığında da görüldüğü üzere faaliyetlerin her aşamasında evvela sorunların tespiti ve akabinde ise çözüm önerileri üzerine odaklanılacaktır. Diğer bir ifadeyle müşterek konularda daha etkin ve çözüm odaklı fikirlere ulaşılması asıl amaçtır” dedi.

Sempozyumun uluslarası boyutta önemine değinen Gül, sempozyumla Türk Devletleri Teşkilatının 2040 vizyonu esas alındığını, ortak bir akılla uygulanabilir önerilerin ve projelerin neler olabileceğine dair çalışmalar yapıldığını belirtti.

Ayrıca Gül, sempozyumla Türk Dünyasındaki iş birliği çok boyutlu bir şekilde güçlenip ve derinleşeceğinin öngörüldüğünü sözlerine ekledi.