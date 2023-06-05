Bu yıl 21.’si düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin son gününe Türk pop müziğinin güçlü sesi Yıldız Tilbe damga vurdu. Binlerce kişinin geldiği konserde Tilbe, birbirinden duygusal ve hareketli şarkılarını seslendirdi.

2 Haziran’da Yörük Göçü ile başlayan 21. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, dün gerçekleşen etkinliklerle son buldu. Kültür, sanat ve turizmin doyasıya yaşandığı festivale, yerli vatandaşların yanı sıra ilçede yaşayan yerleşik yabancılar ve turistler de büyük ilgi gösterdi. Festivalin son gününde dans gösterileri izlendi, sergi ve yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar gezildi. Günün akşamında ise Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin ve Yıldız Tilbe konser verdi.

Yıldız Tilbe için saatler öncesinden alanı doldurdular

Türk pop müziğinin güçlü sesi Yıldız Tilbe hayranları, saat 22.00’da gerçekleşecek konser için saatler öncesinden yerini aldı. Azerbaycanlı sanatçı Azerin’in verdiği konser sonrası sahneye çıkan Tilbe, birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. Konser alanındaki binlerce misafiri zaman zaman duygulandıran, zaman zaman da coşturan Tilbe, Alanya’da unutulmaz bir gece yaşattı.

“Alanya çok güzellikler gördü ama bugün ayrı bir güzellikler gördü”

“Konserin sonlarına doğru, Alanya Belediyesi Adem Murat Yücel tarafından Tilbe’ye hediyeler takdim edildi. Tilbe’nin festivalin son gününe renk kattığını belirten Yücel, “Alanya çok güzellikler gördü ama bugün sizinle ayrı bir güzellik gördü. Festivalin son gününe renk ve güzellikler kattınız” dedi.