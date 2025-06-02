Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde hayata geçirilen "Connect to Türkiye-Ege Etabı" programı çerçevesinde 200 uluslararası turizm uzmanı Afyonkarahisar’a geldi.

Gerçekleştirilen etkinliğe katılan uzmanlar Frig Vadisi’nde gerçekleştirilen tur çerçevesinde Memeç Kayalığı, Emre Gölü, Kral Yolu, Aslantaş ve Yılantaş Frig Kaya Mezarları ile Ayazini Köyü’nü ziyaret ederek ilimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı buldular. Şehir merkezinde ise Uzun Çarşı, Eski Kent Dokusu, Mevlevihane (Türbe Camii) ve Ulu Cami gibi önemli noktaları gezerek şehrimizin kültürel mirasını deneyimlediler. Ayrıca, yerel lezzetlerin ikram edildiği programda, Afyonkarahisar Müzesi’ni de ziyaret ettiler.

Programla ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu organizasyonla Afyonkarahisar; tarihi ve kültürel mirası, Frig Vadisi, Ulu Cami ve kent dokusunun yanı sıra güçlü termal altyapısı ve gastronomik zenginlikleriyle turizmde önemli bir cazibe merkezi olma yolunda önemli bir adım daha atmış ve bu çapta bir organizasyonla bir ilki gerçekleştirmiştir.

Dünyanın dört bir yanından gelen turizm profesyonellerine tanıtılan değerlerimizle, şehrimizin hak ettiği turizm potansiyeline ulaşacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.