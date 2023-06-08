Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 35.’sini düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali tüm hızıyla sürerken, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oyunlar kapalı gişe sahneleniyor. Birbirinden keyifli oyunlara ev sahipliği yapan tiyatro şöleni 10 Haziran’da sona erecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 1984 yılında başlattığı, bu yıl ise 35.’sini düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali tüm hızıyla sürüyor. Türkiye ile birlikte Kosova, Kırgızistan, Moldova ve Gürcistan’dan olmak üzere toplam 17 tiyatro grubu Denizli’de tiyatro severler ile buluşmaya devam ediyor. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ve Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda sahneye taşınan oyunlar yoğun ilgi çekiyor. Denizli merkezin yanında Kocaeli Sırf Tiyatro Grubunun “Ferhat ile Juliet” adlı oyunu Çivril’de, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu “ Radyo-yu Hümayun” adlı oyunu Sarayköy’de seyircilerle buluştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ilk kez festivalde görücüye çıkardığı “Güzel ve Çirkin Müzikali” ise başta seyircilerden ve festivale katılım sağlayan herkesten tam not aldı.

Festival 10 Haziran’da sona erecek

10 Haziran 2023 Cumartesi günü Tarsus Şehir Tiyatroları’nın “Çirkin” adlı oyunu ile perdelerini kapatacak festivaldeki oyunlarla ilgili detaylı bilgi ve rezervasyona Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ile Çatalçeşme Oda Tiyatrosu gişesinden ulaşabiliyor.