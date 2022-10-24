Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenen ‘Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’nda toplam 11 bin 624 kişi koştu.

Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan ve yine aynı noktada sona eren Maratonun 21 kilometrelik Yarı Maraton kategorisinde 447 sporcu yarışırken, 3 kilometrelik Halk Koşusu kategorisinde 11 bin 177 vatandaşımız koştu.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı 21 kilometrelik Yarı Maraton’da dereceye giren sporcular, güzel bir havada ve güzel bir ortamda gerçekleşen yarıştan zevk aldıklarını belirterek, organizasyonun kusursuz olduğunu ifade ettiler.

21 kilometre Yarı Maraton Koşusu’nun genel klasmanda erkekler birincisi olan Kenyalı atlet Sang Benard Cheruiyot duygularını anlatırken, “Yarış güzeldi. Çünkü parkur düz bir zemindi diyebiliriz genel olarak. Geçen yıl da ben kazanmıştım. Çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Geçen sene hem Toroslar’da hem Tarsus'ta yarıştım. Verdikleri tüm destekler için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

21 kilometre Yarı Maraton Koşusu’nun erkekler kategorisinde 2 olan milli atlet Sezgin Ataç ise birinciliği saniye farkı ile kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Önümüzdeki yıl yeniden katılıp şampiyonluğa koşacağını ifade eden Ataç, “Harika bir organizasyondu. Tarsus, ismini zaten her zaman belli eden bir ilçe. Bundan dolayı milli sporcular olarak çok memnunuz. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hepimize verdiği desteklerden dolayı da teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyesi çok önemli bir iş yapıyor. Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3’e giren milli sporcuları ödüllendiriyor ki, bu uygulamayı bugüne kadar hiçbir Büyükşehir Belediyesi yapmadı” dedi.

Kadınlar Kategorisi’nin şampiyonu Fatma Karasu ise Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çok iyi bir organizasyon düzenlediğini ifade ederek, “Çok mutluyum. Geçen hafta Gazi Yarı Maratonu’nda 2 olmuştum. Arkadaşım ise 3 olmuştu. Ondan önceki haftada Kayseri Yarı Maratonu’nda da 1 ve 2 olmuştuk. Onun yorgunluğu olduğu için, parkur rekoru gelmemişti Gazi Maratonu’nda. Burada çok güzel bir yarış çıkarttık ikimiz de. İniş çıkışlı bir parkur olmasına rağmen çok iyi bir yarış çıkarttık. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, sporculara çok iyi bir yaklaşımı var. Güzel bir organizasyon hazırlamışlar. Ben ilk defa katıldım, parkur çok güzeldi, beğendim” şeklinde konuştu.

Kadınlar Kategorisi’nde 2 olan Yayla Günen ise çok zevkli bir yarış olduğunu belirterek, “Parkuru çok beğendim. Tam benim istediğim parkur, inişli çıkışlı. O yüzden çok iyi bir yarış çıkarttığımı düşünüyorum. Mersin’in de bu tür organizasyonlarda geliştiğini görüyoruz. Bunun için çok mutlu oluyoruz. Katılım sağlıyoruz ki, katılım oldukça yarışmalar çoğalıyor” ifadelerini kullandı.

Kıtalararası yüzücü ve Mersinli sporcu Azmi Erdoğan, bu yıl da bir farkındalığa imza atarak, dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Erdoğan, birleştirilmiş 2 tekerlekli sandalyede, 2 özel gereksinimli birey ile birlikte 21 kilometrelik maratonu 2 saatlik bir sürede tamamladı. 14 Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’nda Mersinli sporcu Azmi Erdoğan, özel gereksinimli bireyler Furkan Eymen Yıldızçelik ve Yusuf Polat ile birlikte yer aldı. Erdoğan, “Geçen yıl yine böyle bir kardeşimizle, bu platformda yer almıştım. Bu yıl da 2 özel kardeşimle, dünyada bir ilk yaparak, 2 tekerlekli sandalyeyi birleştirdik ve 21 kilometrelik maratonu 2 saatlik bir sürede tamamladık. Oldukça keyifli bir yarıştı” dedi.

Azmi Erdoğan ile birlikte 21 kilometrede yer alan özel gereksinimli birey Furkan Eymen Yıldızçelik, “Öncelikle çok heyecanlıydım yarışmaya katılırken. Üstelik yanımda arkadaşım Yusuf'la birlikte olmak ayrı bir onurdu benim için. Bence çok güzel olmuş bu yarışma. Hem de bu 2 tekerlekli sandalye fikri de bayağı güzel olmuş” diye duygularını paylaştı.

Maratona halk koşusu bölümünde katılan Erdal Yazkan isimli vatandaş, etkinliğin içerisinde olmanın bir gurur kaynağı olduğunu belirterek “Yaş itibariyle kendimizi burada görmek, bizim gibi insanları bir arada görmek mutlu etti. Biz her sabah Mersin sahilinde 25 kilometre bisiklete biniyoruz. Belediye Başkanımızla da sık sık karşılaşır merhabalaşırız. Bu hususta belediyenin faaliyetlerinden memnunuz” dedi.

Maratona oğlu Ömer ve kızı Beril ile birlikte katılan Mustafa Yerlikaya ise, “Çok keyifli bir yarış oldu. Şehrimiz gitgide spor şehri olma yolunda ilerliyor. Mersin gerçekten hem Kilikya olsun hem buradaki Tarsus maratonumuz olsun, spor anlamında daha ön plana çıkıyor. Çocukların spora şimdiden alışması için beraber koştuk. Güzel bir dereceyle bitirdik, madalyalarını aldık” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek için çok çalıştığını söyleyen Çiğdem Süslü isimli vatandaş ise, “Daha sık spor yapsam, daha zorlanmadan tamamlardım diye düşünüyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını çok beğeniyorum. Her noktada bir şey yapmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.