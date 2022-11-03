Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası Tarsus Festivali’, 4-5-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalde, atölyeler, söyleşiler, eğlence alanları, sergiler, dans gösterileri ve konserler ile festival coşkusu doyasıya yaşanacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası Tarsus Festivali’, 4-5-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalde, atölyeler, söyleşiler, eğlence alanları, sergiler, dans gösterileri ve konserler ile festival coşkusu doyasıya yaşanacak.

Birçok medeniyete ve imparatorluğa ev sahipliği yapmış, tarihi ve kültürel birikimi ile görenleri kendisine hayran bırakan Tarsus’ta ilk kez gerçekleşecek olan ‘1. Uluslararası Tarsus Festivali’ için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve 3 gün boyunca sürecek olan festivalin, Tarsus’un tanıtımına büyük katkı sunacağına olan inancını ifade eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Bu hafta sonu, sokakları tarih kokan medeniyetler şehri Tarsus’ta ‘1. Uluslararası Tarsus Festivali’ni gerçekleştireceğiz. Festivale 25’den fazla yabancı ülkeden çok sayıda şair, yazar, sanatçının yanı sıra halk dansları toplulukları ile gösteri grupları katılacak ve birbirinden güzel etkinlikler yapılacak. Yine yurt içinden sanatçılarımızın yanı sıra, Mersinli olup Mersin dışında yaşayan kendi alanlarında son derece otorite ve isim sahibi olan çok sayıda yazarımız, şairimiz ve sanatçımız davetlimiz olacak. 4 Kasım saat 17.30’da Kleopatra Kapısı’nda başlayacak kortej yürüyüşü ile startını vereceğimiz festivalde Cem Adrian, Derya Uluğ ve Zeynep Bastık konserleri de gerçekleşecek. Bu güzel festivalde bir arada olmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, birlik ve beraberlik duyguları içerisinde zaman geçireceğimiz bu festivalimize davet ediyorum” dedi.