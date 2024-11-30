Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) USA Başkanı Ayhan Özmekik, gıda sektöründe gösterdiği faaliyetlerle 2. Kariyer ve Teknoloji Ödülleri'nde uluslararası STK başarı ödülünü kazandı.

ABDPOST (İGFA) - Teknoloji ve inovasyon alanındaki parlak projelerin ödüllendirildiği gecede, Özmekik’in aldığı ödül, iş dünyasında ve sosyal sorumluluk projelerinde gösterdiği başarıların bir kez daha takdir edilmesini sağladı.

ABDPost.Com'un haberine göre Ayhan Özmekik, ödülünü 16 Aralık'ta Wyndham Grand Levent’'te düzenlenecek törenle alacak. Sunuculuğunu Nefise Karatay ve Bekir Aksoy'un yapacağı gecede, Özmekik’in iş dünyasındaki güçlü liderliği ve uluslararası platformdaki etkili çalışmaları ön plana çıkacak.

Gıda sektöründeki girişimleriyle 20 kişiye istihdam sağlarken, aynı zamanda Türkiye’nin çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da önemli görevlerde bulunan Özmekik, siyasi partilerin Gençlik Kolları'ndan Milli Gençlik Vakfı Başkanlığı'na, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi Başkanlığı'ndan Türk Amerikan Gençlik ve Eğitim Vakfı Başkanlığı'na kadar birçok alanda aktif olarak görev aldı. Ayrıca MÜSİAD USA New York Temsilciliği gibi önemli pozisyonlarda da yer aldı.

Ayhan Özmekik’in kariyerindeki başarılar ve toplumsal katkıları, onu sadece iş dünyasında değil, sosyal sorumluluk alanında da örnek bir lider yapıyor.

Bu ödül, Özmekik’in uluslararası arenadaki etkinliğini bir kez daha vurgularken, genç girişimcilere ve liderlere ilham veriyor.