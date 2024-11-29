Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğü ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Yurtdışında Açıköğretim Sistemi Programlarına kayıtlı zorunlu ve isteğe bağlı stajları olan öğrencilerin bulundukları ülkelerde stajlarını gerçekleştirmek üzere staj otomasyon sürecinin uluslararasılaşması sağlandı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörü Prof. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu öğrencilerin, AÖF bürolarına gitmeden staj işlemlerini (staj başvuru, staj bitiş, staj iptal, staj ayrılış, staj muafiyet) öğrenci otomasyon sisteminden gerçekleştirebileceklerini açıkladı. Prof. Dr. Usla ayrıca uluslararası öğrenciler uluslararası dillerde hazırlanmış (Almanca, İngilizce) staj formlarını AÖF Kayıt merkezlerine gitmeden ve göndermeden staj evraklarını (staj başvuru, staj bitiş, staj iptal, staj ayrılış, staj muafiyet) öğrenci otomasyon sisteminden kendileri temin ederek tekrar sisteme kendilerinin yükleyebileceklerini de belirtti.

Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin yurtdışında staj ve uygulama süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilebilmesi için faaliyetlerini sürdüren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğü, öğrencilerimizin stajını verimli bir şekilde gerçekleştirmesi amacıyla Uluslararası staj ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmekte.