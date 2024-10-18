Savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayisinde stratejik öneme sahip yüksek teknolojili ürünler SAHA EXPO’da görücüye çıkacak. Fuara bu sene 120 ülkeden üst düzey katılım sağlanacak. 120 farklı ülkeden 150 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan fuarda 2 milyar doların üzerinde ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca, ana platformlar KIZILELMA, AKINCI, AKSUNGUR, Kara araçları, deniz platformları gibi birçok muhtelif platform sergilenecek.

Ürettiği yerli ve milli ürünlerle tüm dünyada adından söz ettiren Türk savunma sanayisi, bu yıl yurt içindeki en büyük sektörel buluşmaya hazırlanıyor. Sektörün dünyaya açılan kapılarından biri olan Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı-SAHA EXPO, “Teknolojiye Hükmet, Geleceği Şekillendir” temasıyla ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor. İhracat hedeflerine giden yolda önemli mesafe alan Türk savunma sanayisi, bu başarıyı daha da büyütmek için SAHA EXPO’ya güçlü bir katılım gösterecek.

Fuar, bin 200’den fazla firması ve 29 üniversitesi ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul organizasyonuyla, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer sivil ve askeri kamu kurumlarının katılımı ve desteği ile gerçekleştirilecek.

Her 2 yılda bir düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) ziyaretçilerini ağırlayacak. İFM’de 8 sergi salonu, fuaye ve açık alan olmak üzere toplam 90 bin metrekare alanda dördüncü kez düzenlenecek olan SAHA EXPO’da; bin 400’den fazla katılımcı firma, 300’den fazla resmi ve 150’den fazla ticari delegasyon, 150 bin ziyaretçi, 25 bin B2B görüşme, 300’den fazla ürün lansmanı, 200’den fazla İmza Töreni, 12 uluslararası Panel ve Keynote yer alacak.

120 ülkeden üst düzey katılım sağlanacak

Fuara bu sene 120 ülkeden üst düzey katılım sağlanacak. Bir Başbakan, 14’ü Savunma Bakanı olmak üzere 23 Bakanın katılım sağlayacağı SAHA EXPO 2024, içlerinde Başbakan Yardımcıları, Genel Kurmay Başkanları, Müsteşarlar, Savunma Sanayi Başkanlarının olduğu 312 Resmi Heyeti ağırlayacak.

Savunma sanayii ihracatımızı daha da ileri taşıyacak yeni iş birlikleri

Resmi heyetlerin yanında, SAHA EXPO 2024’e bu sene gelişen savunma sanayii ihracatını arttıracak ve yeni iş birlikleri kuracak 178 yabancı alım heyeti ve toplam 1478 firma katılım sağlıyor.

2 milyar doların üzerinde ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor

Uluslararası alanda sektörün en iyilerini buluşturmaya hazırlanan SAHA EXPO’da 2 milyar doların üzerinde ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor. Türkiye’nin yükselen savunma ve havacılık üretim potansiyelini ve bağımsız üretim gücünü sergilemek için uluslararası bir platform olarak hizmet veren fuarda; savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayisinin stratejik öneme sahip birçok yüksek teknolojili ürünü sunulacak ve bunların bazıları ilk kez sergilenecek. Savunma, Havacılık ve Uzay sanayisinde bölgenin en büyük fuarı olarak nitelendirilen fuar, 120 farklı ülkeden 150 binden fazlazziyaretçiyi ağırlayacak.

Bu sene SAHA EXPO’da bir ilk olarak yerli ve milli imkanlar ile üretilmiş harp gemileri ve insansız deniz araçları Sarayburnu ve Ataköy limanlarında resmi heyetlerin ve katılımcıların ziyaretine açılacak. Türk savunma sanayisinin son dönemde Deniz Kuvvetlerine kazandırdığı çeşitli platformlar bu kapsamda tanıtılacak.

SAHA EXPO, B2B ve G2G görüşmeleri, sektöre yön veren ulusal ve uluslararası panelleri, imza törenleri, çeşitli ürün lansmanları, dünyanın her bölgesinden gelen çok sayıda resmi ve ticari heyetleri, yatırımcı görüşmeleri, girişimcilere özel programları ve gerçekleştirilecek yarışmalarla küresel ekosistemin tüm paydaşlarının bir araya geldiği bir buluşma ortamı sunacak.

SAHA MATCH platformu fuar süresince firmaların hizmetinde olacak

Fuar boyunca firmaları kendi profillerine en uygun firmalara yönlendirme yaparak fuar süresince zamanı verimli kullanma ve görüşmelerden en yüksek düzeyde fayda sağlamayı amaçlayan SAHA MATCH’da SAHA EXPO 2024’te sahada olacak. SAHA EXPO 2024’teki katılımcılar arasında bağlantılar ve iş birlikleri kurmayı kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış yapay zeka destekli SAHA Match platformu, katılımcılar arasında bağlantıları kuracak, iş birliklerini kolaylaştıracak. Firmalar, B2B Görüşme Portalı üzerinden raporlarında yer alan potansiyel müşteri veya tedarikçi firmalarla fuar süresince görüşme talebinde bulunabilecekler. SAHA EXPO’da, Yerli Savunma Sanayi’nin geliştirdiği yeni silahlar, yeni teknolojiler ve savaş gemileri, kara araçları, uçaklar ilk kez vitrine çıkacak. SAHA EXPO’da 300+ ürün lansmanı, 200+ sözleşme imzalanması beklenmektedir. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen çok sayıda ürün ve teknolojinin ilk kez sergileneceği fuarda, ana platformlar KIZILELMA, AKINCI, AKSUNGUR, kara araçları, deniz platformları gibi birçok muhtelif platform sergileyecek. Fuar 26 Ekim’e dek devam edecek.