Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı’na katılan sanatçıların eserleri şekillenmeye başladı.

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği 12. Uluslararası Sanat Çalıştayı çerçevesinde sanatçılar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası prestije sahip 3 sanat etkinliğinden biri olan Uluslararası Sanat Çalıştayı’nın 12’ncisi 12-16 Haziran tarihleri arasında Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Çalıştaya katılan 14 sanatçı da Özdilek Sanat Merkezi’nde eserlerine şekil vermeye başladı. Sanat Çalıştayı’na katılan sanatçılar da etkinliğin çok değerli olduğunu ifade ederken, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

“Burada çok ilginç eserler var”

Alman Sanatçı Sebastian Körbs, “Burada olduğum için çok gururluyum. Bu çalıştay gerçekten fantastik, çalıştığım arkadaşlar çok iyi ve burada çok ilginç sanat eserleri var. Böyle bir yerde bulunmamda emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.

“Hocalarımla aynı havayı solumak büyük bir onur”

Eskişehir’e öğrenci olarak gelen ve daha sonra yerleşen Emirhan Candan, “Benim Eskişehir’deki 15’inci yılım. Öğrenciliğimden beri buradayım. Birçok çalıştaya da katıldım. Önceden hocalarım katılıyordu. Şimdi burada hocalarımla birlikte olmak, onlarla aynı havayı solumak benim için büyük bir onur. Tepebaşı Belediye Başkanımıza ve ekibine da çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli gidiyor. Sanatçılarla aynı yerde olmak aynı havayı solumak benim için muhteşem bir şey. Birbirimizden burada besleniyoruz. Çalışmalarımızı çok rahat bir şekilde gösterip eleştirilerini desteklerini alabiliyoruz. Bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Sanat etkinliklerinin desteklenmesi umudumuzu yeşertiyor”

Ayşe Bilir Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini ileterek, “Buraya gelmeden önce Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlik ile ilgili yakın arkadaşlarımdan, hocalarımdan bilgim vardı. Ama geldiğim zaman onların anlatımlarından çok daha iyi buldum. Organizasyon çok iyi oturmuş, hemen herkes ne yapacağını biliyor. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu ve umudumuzun zedelendiği bu günlerde sanat etkinliklerinin desteklenmesi ve bizleri bu konuda ifade etme fırsatlarının verilmesi umudumuzu yeniden yeşertiyor. Bu nedenle Tepebaşı Belediyesi’ne ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir etkinlik yok”

Filiz Unat ise, “Ben burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir etkinlik olduğunu düşünmüyorum. Eskişehir belediye başkanları sayesinde sanatla iç içe bir şehir ve beni çok duygulandırıyor. Burada her şey beni çok heyecanlandırıyor. İyi niyetle çok güzel organizasyonlar yapılıyor. Benim için büyük bir şans, bunun içerisinde yer almak arkadaşlarla çalışmak. Topluma büyük katkıları var. Çocuklara da çok güzel eğitimler veriliyor. Beynimize yerleşen şeyler çok önemli. Çünkü bütün hayatınızı şekillendiriyor. Mutluyum huzurluyum. Çok büyük zevk aldım bu etkinliğin içinde yer almaktan” diye konuştu.