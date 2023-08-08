Kütahya Belediyesi tarafından organize edilen ve onlarca sanatçının katıldığı Uluslararası Şair Şeyhi Şiir ve Sanat Festivali, final gecesi ile sona erdi.

Festivale katılan sanatçılara hediyelerini takdim eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Açılış gününde de söylediğim gibi Kütahya’mız, UNESCO’nun zanaat ve halk sanatları dalında şehirler ağında yer alan Türkiye’nin ilk şehri. Dolayısıyla bu ünvanı almamızı sağlayan zanaat ve halk sanatları çini, seramik ve porselen. Burada üç gündür emek veren sanatçılarımıza büyük bir jestle hediyeleri hazırlayan, çiniyi, porseleni ve seramiği dünyaya tanıtmak adına sponsorluk yapan, onlara unutamayacakları bir hediyeyi sunmamıza imkân sağlayan firmaya ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin birçok ilinde, dünyanın çeşitli yerlerinde onlar da porselenimizin tanıtımına katkı sağlıyorlar. Bu üç günde şehrimizde unutulmayacak günleri bizlere yaşatan şiirin, sözün, folklorun en iyisini sunmaya çalışan tüm misafirlerimize ve sanatçılarımıza, sunucu kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni festivallerde ve daha iyi günlerde buluşmak üzere katkılarınızdan ve bizi burada yalnız bırakmamanızdan dolayı sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.