Düzce Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yaptığı Mülteci Çocukların Sosyo-Kültürel Uyum Doğrultusunda Entegrasyonu adlı uluslararası projenin başlangıç toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yaptığı Mülteci Çocukların Sosyo-Kültürel Uyum Doğrultusunda Entegrasyonu adlı uluslararası projenin başlangıç toplantısı gerçekleştirildi.

Uluslararası proje Düzce Üniversitesinin ev sahipliğinde Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu’nda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç’in başkanlığında yapıldı. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi’nin ulusal projelerinin yanında yaptığı birçok uluslararası projelerinin de olduğunu ifade etti. “Mülteci Çocukların Sosyo-Kültürel Uyum Doğrultusunda Entegrasyonu” projesinde yer alan Türk ve yabancı akademisyenleri Düzce Üniversitesi’nde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Genç, üniversite olarak akademisyenlerin geliştirdiği uluslararası projeleri önemsediklerini ve desteklediklerini ifade etti. Projede yer alan akademisyenlerle konuşan İlhan Genç, projenin başarılı olması temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.

Projeyle ilgili görüşlerini dile getiren Proje Koordinatörü Doç. Dr. Metin Kılıç; Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde iki yıl sürecek olan Erasmus+ KA220 projesinde; Türkiye, Almanya, Slovenya ve Slovakya’dan üniversite ve kurumların ortaklığında, Türkiye ve AB ülkelerinde ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi, modern ve serbestçe erişilebilir eğitim materyallerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Ayrıca mülteci öğrencilerin sosyal uyum sorunlarını çözmek için ihtiyaçların uluslararası standardizasyonu belirlemek ve okullar, üniversiteler, devlet ile sivil toplum kuruluşları arasında anlamlı ve uzun süreli iş birlikleri sağlamanın da projenin gayeleri arasında yer aldığını ifade etti.