Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından, diğer ülkelerdeki partnerlerle ortak projeler ve iş birlikleri geliştirilmesine zemin hazırlamak amacıyla yapılan Uluslararası Personel Haftası’nın üçüncüsü organize edildi.

ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Birimi’nin organize ettiği Uluslararası Personel Haftası’nın üçüncüsü yapıldı. Personel Haftası çerçevesinde yapılan etkinlikler, kayıt işlemlerinin ardından Türk müzik dinletisiyle başladı. Açılış konuşmalarını, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Sami İşlek ve Öğretim Görevlisi Emrah Orakçıoğlu yaptı. Erasmus KA171 Öğrenci Hareketliliği hakkında konuşulmasının ardından Folklor ekibi tarafından dans gösterisi yapıldı. Verilen kahve molası sonrasında ise katılımcılar kurumlarının tanıtımlarını ve sunumlarını gerçekleştirdi. ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Birimi koordinatörü Mahmut Sami İşlek ise yapılan çalışmalarla ilgili detaylardan bahsetti.

“Ortak projeler geliştirilmesi için zemin oluşturmaya çalışıyoruz”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası Ofisi’nin koordinatörü olan Mahmut Sami İşlek, Uluslararası Personel Haftası’yla bilgiler aktardı. Etkinliğin temel amacından bahseden İşlek, “Uluslararası Personel Haftası’nın üçüncüsünü düzenliyoruz. İlkini bundan yıllar evvel düzenlemiştik, ikincisini ise geçtiğimiz yıl düzenledik. Bu sene de düzenli bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Uluslararası Personel Haftası’nda, uluslararası iş birliği yaptığımız partnerimiz olan üniversitelerin personellerine eğitim veriyoruz, onlara Türkiye ve üniversitemizle ilgili bilgiler aktarıyoruz ve üniversitemizi tanıtıyoruz. Bunu yaparak, hem onların birbirleri arasında hem de bizimle beraber ortak projeler, ortak iş birlikleri geliştirmelerine zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Bu etkinliği gerçekleştirmedeki temel amacımız bu” dedi.

“Avrupa Birliği’ne üye ülkelere eğitim için her sene 200’ün üzerinde öğrenci gönderiyoruz”

Avrupa birliği dışında olan ülkelerdeki üniversitelerle iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen İşlek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Niyetimiz bu etkinliği her yıl düzenleme yönünde. Ama tabii, bu tek başına bizimle beraber ortaya çıkacak bir şey değil. Biz bu Personel Haftası’na sadece Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerdeki ortaklarımızı çağırdık çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkelerle zaten hali hazırda anlaşmalarımız var. ERASMUS anlaşmalarımız var. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin kurumlarında ve üniversitelerinde eğitim görmek üzere her sene ortalama 200’ün üzerinde öğrenci gönderiyoruz. Aynı şekilde, o kurumlardan öğrenciler kabul ediyoruz. Burada yapmaya çalıştığımız şey Avrupa Birliği dışından olan ülkelerdeki üniversitelerle iş birliğimizi geliştirmek.”

“Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Kosova, Ukrayna, Gana, Morityus ve Tanzanya ülkelerinden katılımcılar var”

Personel Haftası çerçevesinde yapılan çalışmaların öneminden bahseden ESOGÜ Uluslararası Ofisi’nin koordinatörü Mahmut Sami İşlek, “Biz bu etkinliğin parçası olarak bir oturum düzenliyoruz. Bizim üniversitemizde çalışan akademisyenleri ve görevlileri bu 7 farklı ülkeden gelmiş olan akademisyenlerle aynı masaya oturuyoruz, çalışma grupları oluşturuyoruz. Örneğin işletme alanında çalışan kişiler bizim üniversitemizde ve işletme alanında çalışan kişiler, karşı üniversitelerde bir araya geliyorlar ve ortak projeler hazırlıyorlar. Bu üniversitenin proje sayısını ve elde ettiği bütçeleri arttırıyor. Bu etkinlikte Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Kosova, Ukrayna, Gana, Morityus ve Tanzanya ülkelerinden katılımcılar var. Gelen katılımcılar içerisinde rektör, rektör yardımcısı ve yöneticiler var ama büyük bir çoğunluğu akademisyenlerden oluşuyor. Şu an 40 katılımcı var. Önümüzdeki yıllarda yapacağımız etkinliklerde bu sayıyı sadece Avrupa Birliği dışındaki partnerlerimizle değil, bütün dünyadaki ortaklarımızla yapmayı planlıyoruz. Buna Avrupa Birliği üyesi ülkeler de dâhil. O zaman katılımcı sayısı daha da yüksek olacaktır” şeklinde konuştu.

“Bu programda sadece üniversitemizi değil, ülkemizi ve kültürümüzü de tanıtıyoruz”

Yapılan çalışmalar neticesinde Personel Haftası için gelen yabancı vatandaşlara Türkiye’nin ve Türk kültürünün de tanıtıldığını belirten İşlek, son olarak şunları söyledi:

“Bu programda sadece üniversitemizi değil, ülkemizi ve kültürümüzü de tanıtıyoruz. Folklor ekibimiz dans ve müzik gösterileriyle de buna katkıda bulunuyor. Bunun yanı sıra, üniversitemizde gerçekleştirilen projelerin deneyimlerini de paylaşıyoruz. Gelen katılımcılara, üniversitemizdeki yeterlilikler, iş birliği yapabilecekleri akademisyenler, birimler ve fakülteler gibi konularda bilgi veriyoruz. Temel amacımız, bu zenginliği paylaşmak ve daha da büyütmek. Bu nedenle, hocaları ve katılımcıları bir araya getiriyoruz, çalışma grupları ve atölyeler oluşturuyoruz. Ayrıca, şehri gezdirerek kültürümüzü ve şehrimizi gösteriyoruz. Eskişehir’e ilk defa gelen çoğu akademisyen için fırsat ve memleketlerine döndüklerinde anlatacakları bir deneyim oluyor. Buradan hem akademik, hem proje, hem turizm, hem de kültürel açıdan olumlu sonuçlar elde etmeyi bekliyoruz.”