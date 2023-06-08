Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşen 4. Uluslararası Akdeniz ve 3. Uluslararası 8. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi Nene Hatun Kültür Merkezinde düzenlendi.

Üç kongrenin birleştiği ilk kongre olma özelliğine sahip olan Pediatri Hemşireliği Kongresi bu yıl, Atatürk Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı üyelerinden merhum Prof. Dr. Duygu Arıkan anısına gerçekleştirildi.

8 uluslararası ve 55 ulusal üniversiteden 192 katılımcı ve 122 davetli ile gerçekleşen kongre, “Günümüzde ve Gelecekte Çocuk Olmak; Sağlıklı Büyüme ve Gelişme Her Çocuğun Hakkıdır” ana teması ile düzenlenirken, çocuk kongresi olması nedeniyle 1 oturum başkanlığı ve 2 panelistlik çocuklar tarafından yönetildi.

1 ana salon ve 5 yan salonda organize edilen oturumlarda toplam 42 oturum, 21 sözel bildiri oturumu, 4 poster bildiri oturumu, 1 kurs ve 1 forum gerçekleştirilirken, 223 sözel bildiri ve 49 poster bildiri sunumu yapılan kongrede sözel ve poster bildiri sunumlarında 8 dalda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri sahiplerini buldu.

3 kongrenin birleştiği ilk kongre olma özelliğine sahip olan 4. Uluslararası Akdeniz ve 3. Uluslararası 8. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresinde, çocukların geleceği ve gelişimi açısından sağlıklı sonuçlar çıktığını belirten Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mağfiret Kaşıkçı, kongrenin gerçekleştirilmesinde üniversitenin tüm imkanlarını seferber eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ ya teşekkür etti.