Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen, otomotiv sektörünün vizyon buluşması Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) Konferanslarının bu yıl 7.’si gerçekleştirilecek. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, 7. OSEG Konferansında otomotiv sektöründeki yeni trendlerin ve dönüşümün tüm yönleriyle konuşulacağını söyleyerek, sektör sanayicilerini ve ilgi duyan herkesi konferansa davet etti.

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından 2010 yılından bu yana, iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) Konferanslarının bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilecek. OSEG 2024’ün 15 Ekim Salı günü ‘Otomotiv Sektöründe Yeni Trendler, Dönüşüm ve Etkileri’ ana teması ile düzenleneceği bilgisini paylaşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, otomotiv sektörünün otorite isimlerinin, Konyalı sanayiciler ile bir araya geleceğini söyledi.

Otomotiv ihracatta lider

Otomotiv sektörünün Konya sanayisinin lokomotif sektörlerinden olduğunu ve oda olarak sektörün gelişmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Büyükeğen, “Otomotiv sektörümüzün, ana sanayi ile çalışma kabiliyetini ve uluslararası iş birliklerini artırmak amacıyla odamız tarafından 2010 yılından bu yana gerçekleştirilen OSEG Konferanslarımız, sektörün vizyon buluşması haline geldi. Otomotiv sektörünün Anadolu’daki en uzun soluklu organizasyonu kabul edilen OSEG Konferansı’nı ilk düzenlediğimiz 2010 yılında, şehrimizin otomotiv sektörü ihracatı 190 milyon dolar seviyesindeyken, geçtiğimiz yıl 807 milyon 853 bin dolar ihracat rakamına ulaştı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde de, 663 milyon 125 bin dolar ile ihracatımızın ilk sırasında yer almayı başardı. Şehrimiz için böylesine önemli olan otomotiv sektörünün gelişmesi için oda olarak biz de çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Sektörün geleceğine dair vizyon çizen OSEG Konferanslarımız da buradaki en önemli çalışmalarımızdan biri” dedi.

Alanında uzman isimler, 2 farklı oturumda otomotiv sektörünün geleceğini tartışacak

7. OSEG Konferansının iki farklı oturumda gerçekleştirileceğini aktaran Başkan Büyükeğen, şunları söyledi: “15 Ekim Salı günü Odamız Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek konferansımızı, ‘Otomotiv Sektöründe Yeni Trendler, Dönüşüm ve Etkileri’ ana teması ile gerçekleştireceğiz. Ayrıca konferans çerçevesinde, ‘Gelenekten Geleceğe Elektrikli Araçlar’ ve ‘Otomotiv Sektöründe İkiz Dönüşüm ve Etkileri’ konularını kapsayan, alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katılacağı iki oturumda yapacağız. Otomotiv sektör sanayicilerimiz başta olmak üzere, sektöre ilgi duyan herkesi 7. OSEG Konferansımıza davet ediyorum.”