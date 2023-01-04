Bayburt Üniversitesinde uluslararası öğrencilerle tanışma yemeği düzenlendi.

Bayburt Üniversitesinde uluslararası öğrencilerle tanışma yemeği düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Evrensel değerler üzerinde yükselen ve insanlığa mâl edilecek değerler üretmeyi ilke edinen üniversitemizi ’Dünyanın Renkleriyle Örülü Bir Mozaik’ kılmak için, bu yıl sayısını iki kattan fazla artırdığımız uluslararası öğrencilerimizle tanışma yemeğinde buluştuk. Üniversite üst yönetimimiz, uluslararası ilişkiler ofisi çalışanlarımız ve uluslararası öğrencilerimizin katıldığı yemekte, öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinleme fırsatı bulduğumuz gibi, onlarla gelecek vizyonumuzu da paylaştık. Bayburt Üniversitesi, uluslararası öğrenci sayısını her geçen yıl daha da artırmakla kalmayacak, bu öğrenciler için nitelikli öğrenme ortamları da oluşturarak rekabet koşullarını iyileştirecektir.” dedi.