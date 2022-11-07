DÜZCE(İHA) – Düzce’ye çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak ve karılaştıkları sorunlara çözüm bulmak için toplantı düzenlendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce’ye çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak ve karılaştıkları sorunlara çözüm bulmak için toplantı düzenlendi.

Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü iş birliğinde düzenlenen Düzce Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Oryantasyon Toplantısı yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Program, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Gedikli’nin açılış konuşması ile başladı. Uluslararası öğrencileri bilgilendirmek amacıyla toplantıya katılan il yöneticilerine teşekkür eden Prof. Dr. Genç ve Prof. Dr. Gedikli, toplantının öğrenciler için de kurum yöneticileri için de yararlı olacağını ifade etti.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra Düzce’nin kurum temsilcileri, uluslararası öğrencilerin bu güne kadar karşılaştığı sorunları ve çözüm yollarını öğrencilere anlattı. Öğrencilerin yaşadığı sorunları ve taleplerini de dinleyen il ve üniversite yöneticileri, öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla gerekli işlemlerin yapılacağını ifade ettiler.