Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (OMÜ TÜRKÇE) düzenlenen “Dünya Türk Kahvesi Günü” kutlanmasında, uluslararası öğrencilere "Türk kahvesi kültürü" tanıtıldı.

2013 yılında UNESCO tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras” listesine alınan Türk kahvesi, her yıl 5 Aralık’ta “Dünya Türk Kahvesi Günü” olarak kutlanıyor. OMÜ TÜRKÇE’de düzenlenen bir etkinlikle bu özel gün kutlandı. Etkinlik kapsamında OMÜ TÜRKÇE’de eğitim gören uluslararası öğrencilere Türk kahvesi kültürü tanıtıldı. Türk kahvesinin tarihçesi, hazırlanışı ve sunumunda taşıdığı sembolik anlamlar katılımcılarla paylaşıldı. Türk kahvesinin yanına eşlik eden geleneksel Türk lokumu ikramıyla öğrenciler, Türk kültürünün köklü bir geleneğini deneyimleme fırsatı buldu.

Program boyunca öğrenciler, Türk kahvesi yapımını yerinde izlerken, kahve pişirme tekniklerini öğrenme ve kahve falı gibi kültürel detaylara da tanıklık ettiler. Ayrıca, Türk kahvesinin sosyal hayatta dostluk ve paylaşımı simgeleyen yönü, katılımcılara uygulamalı olarak aktarıldı. Etkinlik sonunda katılımcılar, Türk kahvesi kültürüne dair izlenimlerini ve öğrendiklerini paylaşırken, OMÜ TÜRKÇE’nin bu tür etkinliklerle Türk kültürünü uluslararası platformlarda tanıtma çabalarını takdirle karşıladıklarını belirttiler.

Rektör Aydın: “Türk kahvesinin geleceğe taşınması için farkındalık oluşturuyoruz”

Etkinlik kapsamında uluslararası öğrencilerle buluşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, “Bugün, Dünya Türk Kahvesi Günü vesilesiyle, bu kadim içeceğin geçmişine saygı duruyor, geleceğe taşınması için farkındalık oluşturuyoruz. Türk kahvesi, dünyanın her köşesindeki kahveseverlere kültürümüzün bir parçasını sunmaya devam ediyor. Kahveseverlerin bu özel günde bir fincan kahve eşliğinde, bu kültürel hazineyi keşfetmelerini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şen: “Türk kahvesi, kültürümüzün önemli bir parçası”

OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serkan Şen ise yaptığı konuşmada, “Türk kahvesi, yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda kültürümüzün önemli bir parçası. Bu etkinlikle öğrencilerimize bu değeri tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

OMÜ TÜRKÇE’nin bu organizasyonu, öğrenciler arasında kültürlerarası etkileşimi güçlendirmesi ve Türk kahvesi geleneğini daha geniş kitlelere ulaştırması açısından büyük beğeni topladı.