Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) uluslararası öğrenci toplulukları, Teknofest takımları ile bir araya geldi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) uluslararası öğrenci toplulukları, Teknofest takımları ile bir araya geldi.

Uluslararası Öğrenci Merkezinde (DPÜ ULMER) Teknofest takımlarıyla buluşan uluslararası öğrenciler, Teknofest ve uluslararası yarışmalara yönelik hazırlanacak çalışmalarda daha etkin biçimde yer alacaklarını belirttiler. Türkçe Öğretimi Merkezi (DPÜ TÖMER)’de öğrenim gören Kenya uyruklu öğrenci Muslih Ali, "Şu anda Türkçe eğitimini tamamlamak üzereyim. Özellikle drone ve yüz tanıma sistemleri üzerine daha önce de çalışmalar yaptım. Bu alanda Teknofest 2023’e başvuruda da bulundum. DPÜ’deki takımların desteğiyle araştırmalarımı geliştireceğime ve böylece hem Türkiye’ye hem de kendi ülkeme katkı sağlamayı hedefliyorum" dedi.

Teknofest’te ön elemeden geçen DPÜ ARDEN takımı üyesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Al-Harath Al-Saman, “Aynı zamanda yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özdemir’in yaptığı 2209 proje başvurusunda yer alıyorum ve bu imkanları bizlere sundukları için tüm hocalarıma ve üniversiteme teşekkür ediyorum” dedi.

DPÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özdemir, üniversitenin gururu olan Teknofest takımlarını tebrik ederek DPÜ’ün hem uluslararası öğrencileri, hem de yapılan bilimsel çalışmalarla uluslararası bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Düzenlenen buluşma etkinliği hakkında açıklamalarda bulunan DPÜ TÖMER Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Bünyamin Han, merkezde öğrenim gören uluslararası öğrencilere Teknofest ve uluslararası yarışmalar hakkında tanıtım ve teşviklerin devam edeceğini söyledi. DPÜ ULMER Müdürü Doç. Dr. Muhammet Yunus Şişman ise DPÜ Teknofest takımlarının göstermiş olduğu başarıları tebrik ederek uluslararası öğrencilerin Teknofest’te ve benzeri uluslararası yarışmalarda daha fazla yer almasının ülkemiz ve üniversite adına önemli bir kazanım olduğunu belirtti.