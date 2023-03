Depremde yaraları sarmak için çalışmalarına devam eden Anadolu Üniversitesi’nin öğrencisi Pakistanlı Waheed Qureshi, arkadaşları ile birlikte topladığı yardımı AFAD’a bağışladı.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen ve birçok şehri etkileyen depremlerin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için çaba gösteriyor. Anadolu Üniversitesi de bütün imkanlarını seferber ederek yardım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Hassasiyetle yürütülen çalışmalara Anadolu Üniversitesinin uluslararası öğrencileri de katkı gösteriyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencisi Pakistanlı Waheed Qureshi, arkadaşları ile birlikte topladığı nakdî yardımı AFAD’a bağışladı.

“Pakistan ve Türkiye kötü zamanlarında birbirlerinin yanında olmuş kardeş ülkelerdir”

Anadolu Üniversitesinin ilk gününden itibaren deprem bölgesine aktif bir şekilde sürekli yardım çalışmasında bulunduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, bu sürece uluslararası öğrencilerinin de büyük duyarlılık gösterdiğini belirtti. Bu kapsamda doktora öğrencisi Waheed Qureshi ile bir araya gelen Rektör Erdal, kendisi ile sohbet ederek Qureshi’ye teşekkür sertifikası takdim etti. Pakistan ve Türkiye’nin kötü zamanlarında birbirlerinin yanında olmuş kardeş ülkeler olduğunu ifade eden Rektör Erdal, “Pakistanlı Waheed Qureshi ve arkadaşlarına bu desteklerinden dolayı şükranlarımı iletiyorum.” dedi.

“Türkiye’nin desteklerini asla unutmadık “

Danışmanlığını Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Güllüpınar’ın yaptığı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı öğrencisi Waheed Qureshi, yaşanan deprem felaketi sonucunda tüm Pakistan halkının hüzünlü olduğuna dikkat çekti. Qureshi sözlerinin devamında şunları söyledi: “Pakistan ve Türkiye iki kalp taşıyan bir can misalidir ve birbirinin yaralarını kendi yaralarıymış gibi kabul eder. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Pakistan halkının yanında olmuştur. 2005 yılında Pakistan’da gerçekleşen 7,6 büyüklüğünde deprem 70 bin insanın canına mal oldu. Kardeş ülke Türkiye her zamanki gibi yardımımıza hemen koştu. Biz bu desteği asla unutmadık. Pakistanlı arkadaşlarımız ile birlikte depremzede kardeşlerimize sevgi ve samimi duygularımızın bir simgesi olarak 15.170,80 TL’lik destek topladık. Bu bağış, bizim duygularımızı ve ortak acıyı paylaştığımızı gösteren bir simgedir.”