Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Topluluğu üyesi 72 ülkeden öğrenciler, Aspendos, Manavgat Şelalesi, Side, Phaselis ve Olympos’a geziler düzenleyerek Antalya’yı keşfediyor.

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Topluluğu Antalya’ya baharın gelmesiyle birlikte öğrencilerin sosyal ve kişisel becerilerini geliştirmek amacıyla sosyal ve kültürel etkinliklere hız verdi. Topluluk üyeleri, Aspendos, Manavgat Şelalesi, Side, Phaselis ve Olympos’a düzenlenen gezilerle adeta Antalya’yı keşfetti. Topluluk üyelerinin son etkinliği ise Zeytin Park’taki Sürdürülebilir Ekoloji Eğitim Kampı oldu.

Antalya dünyanın en güzel şehri

Topluluk Başkanı Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi George Bakkur, 2021 yılında kurulan topluluğun 72 ülkeden 2 bin 662 üyesi olduğunu anlattı. Antalya’nın dünyaca tanınan bir şehir olduğuna dikkat çeken George Bakkur, “Çok farklı coğrafyalardan öğrenci üyelerimiz var. Hepimizin ortak görüşü, Antalya’nın dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğu. Hem doğal, hem tarihi zenginliği gerçekten inanılmaz. Bir taraftan dünyada en çok ören yerine sahip şehir, diğer taraftan en fazla endemik bitki çeşitliliğini barındırıyor. Yıl içerisinde düzenlediğimiz gezilerle bu güzelliği tanımaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. İyi ki Akdeniz Üniversitesi’nde, iyi ki Antalya’dayız” ifadelerini kullandı. Topluluk Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Ramazan uyar ile Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi Doktora Öğrencisi ve Topluluk Proje Koordinatörü Mustafa Yılmaz da topluluğa gezi programlarını düzenlemede destek verdi.