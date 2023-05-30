Erzurum Atatürk Üniversitesinde okuyan Filistin, Suriye, Gine ve Bangladeş’ten gelen uluslararası öğrenciler ülkelerini Yahya Kemal Ortaokulunda okuyan ortaokul öğrencilerine tanıttılar.

Atatürk Üniversitesinde okuyan Filistinli Monther Dwaıkat’ın danışman hocası Duygu Fındık Coşkunçay rehberliğinde yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında dört ülkeden gelen öğrenciler Palandöken’de bulunan Yahya Kemal Ortaokulunda öğrencilerle buluştular. Ülkelerinin coğrafi konumu, iklimi, yeryüzü şekilleri, yemeklerini, halk oyunlarını tanıtan misafir öğrencilere ilgi çok yüksek oldu.

Ortaokul öğrencilerinin büyük bir ilgi ile dinledikleri programda öğrencilere farklı kültürler tanıtıldı. Daha önce böyle bir etkinliğe katılmayan öğrencilerin merakı ve ilgisi yüzlerinden okundu. Bir ders boyunca üniversiteli abilerinden farklı kültürleri dinleyen öğrenciler dersin sonunda merak ettikleri konularda sorular sordular. Programın sonunda sunum yapan üniversiteli öğrenciler ile ortaokullu öğrenciler hatıra fotoğrafı çekildiler.

Sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi veren proje uygulayıcısı Filistinli Monther Dwaıkat, ’’Farklı bir çalışma olsun istedik. Neler yapabilirim diye düşünürken böyle bir çalışma aklıma geldi. Değerli hocam Doç. Dr. Duygu Fındık Coşkunçay’a projemi ilettim. Memnuniyetle karşıladı. Projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında bana çok destek oldu. Hocamın da desteği ile üniversiteli yabancı öğrencilerle ortaokullu öğrencileri bir araya getirdik. İstedim ki ortaokullu öğrencilerin farklı ülkeleri tanımaları gönül coğrafyası ülkelere kısa bir gezinti yapmaları. Arkadaşlarım sunumlarını yapmadan kısa bir anket düzenledim. Ortaokullu öğrencilerin, sunumu yapılacak ülkeler hakkında neler bildiklerini test ettik. Arkadaşlarım sunumlarını yaptılar. Gayet güzel bir Türkçe ile sunum yaptılar. Öğrenci kardeşlerimizden olumlu dönütler aldık. Soru cevapla dersi bitirdik. Öğrencilerdeki heyecan görülmeye değerdi. Sunumun sonunda tekrar bir anket yaptık. Birinci ankete göre öğrencilerin ülkeler hakkında çok fazla bilgi edindiklerini gözlemledik. Bu da bizi çok sevindirdi. Buradan değerli hocama ve şehrimizde okuyan uluslararası öğrencilere her daim destek olan derneğimiz, Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğine ve gönüllü hocamız Ertan Aksakal’a teşekkür ederim.’’ dedi.