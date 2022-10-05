Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından “Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı” düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından “Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı” düzenlendi.

Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirilen toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir, Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Hande Tuzkan Yeşilyurt, ilgili birimlerin yöneticileri ile uluslararası öğrenciler katılım gösterdi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal programın açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Bu oryantasyon programı için ilgili daire başkanlarımız en çok zaman geçireceğiniz yemekhaneden, kütüphaneye, öğrenci işlerinden, kulüplere kadar her konuda sizlere bilgi vermeye hazırlar. Zamanınızı muhtemelen en çok kütüphanede geçireceksiniz, biliyorsunuz ki 7 gün 24 saat açık bir kütüphanemiz var, yine yemekhanemizde günde 3 öğün yemekle sizlere hizmet veriyor olacak. İstediğiniz zaman rehberlik ve psikolojik danışmanlık merkezimiz her zaman sizlerin hizmetinize hazır. Sadece eğitim değil sanat kültür spor etkinliklerimiz ile ilgili de bilgiler alacaksınız. Sizlerin aramıza katılmasıyla heyecanımız ve sorumluluğumuz arttı, sizler bizim misafirlerimiz olarak üniversitemize başlıyorsunuz fakat ülkenize döndüğünüzde bizim gönül elçilerimiz olacağınız için iyi bir eğitim almanız, mesleklerinize hazır hale gelmeniz bizim için oldukça önemli. Şunu belirtmek isterim ki yalnız değilsiniz tüm birimlerimiz sizleri yuvanızda hissettirmek için Türk misafirperverliği ve elbirliği ile çalışmaya başladı.”

“Eğitim hayatınızı dolu yaşamak için Anadolu Üniversitesinin bütün imkanlarından faydalanın”

Bu yıl Anadolu Üniversitesine 19 bine yakın başvuru yapıldığını ve kayıtlı öğrenci sayısının 500’e yaklaştığını belirten Rektör Erdal yüzde ikilik dilimin içerisine giren şanslı öğrencileri tebrik etti. Rektör Erdal bu sürecin bir diploma süreci değil öğrenme süreci olduğunun altını çizerek cümlelerine şu şekilde devam etti:

“Bir taraftan nitelikli eğitim almak için fakültelerinizde derslere devam ederken bir taraftan da sosyalleşebileceğiniz etkinliklerle yeni dostluklar kurabileceksiniz. Bu süreç birbirimizi tanıma süreci olacak, bizlerde sizin vasıtanızla ülkelerinizi, kültürlerinizi ve dilinizi öğrenmeye çalışacağız, bizler için çok büyük bir kazanç olacağına eminim. Bu süreci dolu dolu yaşamak için üniversitemizin şehrimizin bütün imkânlarından yararlanmanızı tavsiye ediyorum.” Yabancı öğrencilere Açıköğretim Fakültesi sayesinde ülkelerine iki diploma ile dönme fırsatı yakalayabileceklerinden bahseden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal sözlerini öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı temenni ederek sonlandırdı.

“60 yılı geçen birikimiyle üniversitemiz sizlere ilham olacak”

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir ise konuşmasında Anadolu Üniversitesi ailesinin yeni üyelerine pek çok tavsiyede bulundu. Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri ve aynı zamanda kuzey Amerika’dan Kafkaslara uzanan öğrenci nüfusuyla dünyanın en büyük üçüncü üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi’ne kabul edildikleri için öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Özdemir, “Anadolu Üniversitesi ailesinin yeni üyeleri olarak önümüzdeki öğrenim hayatınız boyunca sayısız fırsatlarla karşılaşacaksınız. Değerli öğrencilerimize ufak bir tavsiyede bulunmak istiyorum, bugün gerçekleştirdiğimiz oryantasyon programında ve kampüs gezimizde kendinize kısa bir zaman ayırın ve beklentilerinizi, duygularınızı bir yere not edin. 60 yılı geçen birikimiyle üniversitemiz sizlere ilham olacak ve değiştirecektir. Günlük hayatta fark edemeseniz de son sınıfa geldiğinizde bugüne bakmak büyük bir yol kat ettiğinizi gösterecek” şeklinde konuştu.

“İl Göç İdaresi her zaman yanınızda”

Anadolu Üniversitesinin en köklü üniversitelerinden biri olduğunu belirten Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Hande Tuzkan Yeşilyurt ise konuşmasında şunları aktardı:

“Türkiye’de bulunduğunuz süre boyunca yasal kalış işlemlerinizi ilimiz özelinde Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü üzerinden yapmanız gerekmektedir. Ülkemizde yasal olarak üniversite eğitimi alabilmeniz için yalnızca kayıt yaptırmanız yeterli değildir. İkamet başvuruları İl Göç İdaresi’nin altı dilde hizmet veren web sitesinden ücretsiz bir şekilde yapılabilir.”

Oryantasyon toplantısının devamında ise Anadolu Üniversitesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler öğrencilerle paylaşıldı. Eskişehir’de üniversite öğrencisi olmanın da konuşulduğu programda, Anadolu Üniversitesi ilgili birimlerin yöneticileri tarafından öğrencilere tanıtıldı. Oryantasyon toplantısının sonunda ise öğrenci ve katılımcılara Uluslararası İlişkiler birimi tarafından pizza ikramı yapıldı. Üniversitemize yeni katılan uluslararası öğrenciler ikramlardan sonra rehber eşliğine kampüs turuna çıktılar.