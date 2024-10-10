Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay gerçekleştirdi. Prof. Dr. Özkay, uluslararası öğrencilerin Türkçeyi çok iyi öğrenmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Öğrenci arkadaşlarımız, hepiniz çok şanslısınız çünkü Türkiye’nin en eski, en değerli üniversitelerinden bir tanesinde öğrencilik hayatı süreceksiniz. Eskişehir çok güzel bir öğrenci kenti. Umarım burada geçireceğiniz seneleri hayatınız boyunca en güzel hatıralarınız olarak anarsınız. Bugün sizlere alanında uzmanlar tarafından çeşitli bilgilendirmeler yapılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren fakültelerinizde lisans eğitimlerinize başlayacaksınız. Hepinize başarılı bir öğretim hayatı diliyorum. İhtiyaç duyduğunuz her konuda Anadolu Üniversitesi yanınızda olacak" dedi.

“Hepinize başarılı bir eğitim dönemi diliyorum”

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Gökçekuyu, “Bugün gayemiz üniversitemizde lisans ve yüksek lisans programlarımızda eğitim alan, almaya başlayan yeni ve eski uluslararası talebelerimize üniversitemizi, kampüsümüzü ve şehrimizi tanıtmak. Umuyorum ki bugün ileride özlemle bakıp hasretle hatırlayacağınız üniversite hatıralarınıza anlamlı bir katkıda bulunacağız. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi diliyorum” diye konuştu.

“Biz Eskişehir İl Göç İdaresi olarak her zaman yanınızdayız”

Öğrencilerin her şartta yanlarında olduklarını belirten Eskişehir İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mustafa Turan ise, şunları söyledi:

“Türkiye’de yasal kalış ve öğrenci ikametlerinizle ilgili süreçlerinizi bizler yürütüyoruz. Ülkemizin uluslararası öğrencilere yönelik kapsayıcı ve destekleyici politikaları yer alıyor. Bu doğrultuda biz Eskişehir İl Göç İdaresi olarak her zaman yanınızdayız. Hayatınızı kolaylaştıracak her türlü faaliyetin içinde bulunmak isteriz.”

’Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı’ açılış konuşmalarının ardından alanında uzman kişilerin sunumlarıyla devam etti. Sunumların ardından ’Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı’ kampüs turuyla sona erdi.

Programa Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Gökçekuyu ve Eskişehir İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mustafa Turan olmak üzere öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.