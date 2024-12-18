SUBÜ Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, uluslararası öğrencilerin kendi kültürlerini tanıttığı ‘Ülkelerin Tanıtım Günü’ başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) ve Yedirenk Öğrenci Topluluğu, ‘Ülkelerin Tanıtım Günü’ başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Birçok farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencilerin ülkelerinin kültürel zenginliklerini tanıttığı etkinlikte katılımcılara dans, müzik ve şiir konseri performansları sunuldu. Öğrenciler ayrıca kendi ülkelerinin mutfağından yemekleri ve el sanatları örneklerini geleneksel kıyafetleriyle katılımcılarla paylaştı.

Uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Devletimizin uluslararası öğrenci politikası çerçevesinde uluslararası öğrenci sayımızı her geçen gün arttırıyoruz. 100’den fazla ülkeden 4 bin 300’den fazla uluslararası öğrenciye üniversitemiz ev sahipliği yapıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar da genel olarak devletimizin de hedefi olan bu hususla ilgili bizleri tebrik etmişti. Uluslararası öğrencilerimizin katılımıyla her yıl gerçekleştirdiğimiz etkinlikler adeta bir kültür şölenine dönüşüyor. Sınırlı bir alanda dünyanın birçok noktasından çok farklı kültürlerin yemekleri, geleneksel kıyafetleri ve kültürlerine ilişkin detayları doğrudan o ülkenin evladı olan gençlerden görüp öğrenme fırsatı doğuyor. Bu çok kültürlülük bir hoşgörü ortamının oluşmasına da katkı sağlıyor. Çünkü burada Türkçe öğrenen öğrencilerimiz daha sonra bölüm ya da programlarına gittiklerinde Türk öğrencilerle tanış oluyorlar. +1 Eğitim Modelimiz ile ise kültür ve ticaret elçileri haline geliyorlar” dedi. SADEM Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük ise uluslararası öğrencilerin kültürel olarak kaynaşması ve farklı coğrafyalara ait geleneklerin daha yakından tanıması için etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Etkinliğe SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Arifiye Kaymakamı Ahmet Can Pınar, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, SADEM Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.