Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) ve Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle yeni başlayan uluslararası öğrenciler için ikamet izni bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) ve Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle yeni başlayan uluslararası öğrenciler için ikamet izni bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göç Uzmanları Muhammet İzmir ve Nefise Korkmaz, Arapça Tercümanı Emel Karabiber, Farsça Tercümanı Sümeyye Tekim Pehlivan ve Ukraynaca Tercümanı Victoria Koyun katıldı.

Öğrenciler gerekli işlemler hakkında bilgilendirildi

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Göç Uzmanı Muhammet İzmir, toplantıda; ikamet izni, öğrenci ikamet izni, Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER), öğrencilerin çalışma izni süreci ve öğrencilerin vatandaşlık süreci hakkında bilgiler verdi. Toplantı, Göç Uzmanı Muhammet İzmir’in öğrencilere bir sorunla karşılaşırlarsa 7 gün 24 saat, 7 dilde YİMER üzerinden tüm soru, görüş, öneri ve şikâyetlerini paylaşabileceklerini belirtmesinin ardından son buldu.